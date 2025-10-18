നെന്മാറ സജിത വധം: പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 3.25 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാൻ സജിതയാണ് കാരണമെന്നാരോപിച്ചാണ് ചെന്താമര കൊല നടത്തിയത്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സജിതയുടെ ഭർത്താവിനെയും അമ്മയേയും ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
Published : October 18, 2025 at 11:29 AM IST
പാലക്കാട്: നെന്മാറ സജിത വധക്കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരയ്ക്ക് ജില്ല അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ശിക്ഷാവിധികൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കുറ്റകൃത്യമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അഞ്ച് മാസം നീണ്ട വിചാരണ
മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് മാസം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെന്നത്ത് ജോർജ് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കൊലപാതകം, അതിക്രമിച്ചുകടക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി കണ്ടെത്തി. വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ചെന്താമരയെ രാവിലെ തന്നെ കോടതിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. സജിത വധക്കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്താമര ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന കാര്യം സാക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പ്രതിയുടെ മാനസികനില ഭദ്രമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
'ഇയാൾ നന്നാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല'
ജീവപര്യന്തം നൽകിയുള്ള വിധി പ്രതി ചെന്താമര യാതൊരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലാതെയാണ് കേട്ടത്. പ്രതി കുറ്റം ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇയാൾ നന്നാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പരോൾ നൽകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ സാക്ഷികളുടേ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിയുടെ മേൽ ചുമത്തിയ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞുവെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എംജെ വിജയകുമാർ അറിയിച്ചു. സജിതയുടെ മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും വിധി കേൾക്കാൻ കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു.
വിധിയിൽ തൃപ്തരാണെന്ന് സജിതയുടെ മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും പ്രതികരിച്ചു. പ്രതി ഇനി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച വിധിയാണിതെന്നും പരോളും ജാമ്യവും അനുവദിക്കരുതെന്നും മക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സജിതയുടെ മക്കൾക്ക് ആരുമില്ലെന്നും സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കാനും സംരക്ഷണം ഒരുക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്നും സജിതയുടെ സഹോദരി സരിത ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിധിയിൽ തൃപ്തനെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
നെന്മാറ സജിത വധക്കേസ് പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തൃപ്തനാണ്. പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദമെങ്കിലും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ജീവപര്യന്തമെന്നാൽ ജീവിതാവസാനം വരെയെന്നാണ്, എത്ര വർഷമാണ് ജയിൽ ജീവിതമെന്നത് സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു.
പരോൾ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ ഈ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും എല്ലാ സാക്ഷികൾക്കും മുഴുവൻ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശം നൽകിയെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും കോടതി അംഗീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പിന്നെയും കൊലപാതകം
ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാനും കുടുംബം തകരാനും കാരണം അയൽവാസിയായ സജിതയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ചെന്താമര കൊലപാതകം നടത്തിയത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇയാൾ സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാണ് ചെന്താമര പിന്നീട് സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയേയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ചെന്താമരയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയശേഷമാണ് സജിതയുടെ മക്കളും സഹോദരിയുമടക്കമുള്ള വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് അവർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വിസ്തരിച്ചത് 44 സാക്ഷികളെ
നെന്മാറ സിഐ ദീപക് കുമാറാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ ഓഫിസർ. 2020ൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 68 സാക്ഷികളിൽ 44 പേരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിച്ചു. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് സാക്ഷി വിസ്താരം ആരംഭിച്ചത്.
വിചാരണ വേളയിൽ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് മകളെയാണെന്നും വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അഞ്ച് പേരെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
നിലവിൽ വിയ്യൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലാണ് ചെന്താമരയെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുധാകരനും ലക്ഷ്മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മകളുടെ ഭർത്താവായ പൊലീസ് മരുമകൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, പ്രദേശവാസികളായ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നിവർ ഇയാളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
