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പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്

കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊല കേസിൽ ചെന്തമാരയുടെ വിധി ഇന്ന്.

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പ്രതി ചെന്താമര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 7:49 AM IST

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പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പാലക്കാട് അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കും. പോത്തുണ്ടി ബോയൻ നഗർ സ്വദേശികളായ സുധാകരനെയും (55) അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും (75) അയൽവാസിയായ ചെന്താമര (59) ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം വിധി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ജഡ്ജിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 30ന് അന്തിമ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു.

സജിതയുടെ കൊലപാതകം
സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്താണ് പ്രതി ഈ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയത്. തൻ്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാനും കുടുംബം തകരാനും കാരണം സജിതയാണെന്ന സംശയമാണ് ആദ്യ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ചെന്താമര സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ 2025 ഒക്ടോബറിൽ കോടതി പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു.

പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയും ഇരട്ടക്കൊലപാതകവും
സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2022ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ചെന്താമര വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് പോത്തുണ്ടിയിൽ താമസിച്ചത്. പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിടികൂടാൻ തയ്യാറായില്ല. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം സുധാകരൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇയാൾ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികൾ പൊലീസ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. പൊലീസിൻ്റെ ഈ അശ്രദ്ധയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യാപക ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

തുടർന്ന് 2025 ജനുവരി 27ന് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ സുധാകരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഇത് കണ്ട് തടയാൻ ഓടിയെത്തിയ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതി ക്രൂരമായി വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സമീപത്തെ മാട്ടായി വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിയെ തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ 36 മണിക്കൂർ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പിടികൂടിയത്. കേസിൽ 81 സാക്ഷികളിൽ 46 പേരുടെ മൊഴികൾ കോടതി പ്രതിക്ക് വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ചെന്താമര നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കൂടുതൽ പേരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി
സുധാകരനും ലക്ഷ്മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മകളുടെ ഭർത്താവായ പൊലീസുകാരൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, നാട്ടുകാരായ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നിവരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് സുധാകരൻ്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ കൊലവിളി മുഴക്കാറുണ്ടെന്ന് മക്കൾ പറയുന്നു. ചെന്താമരയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ശേഷമാണ് സജിതയുടെ മക്കളും സഹോദരിയുമടക്കമുള്ള വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇയാളെ ഇനി പുറത്തുവിട്ടാൽ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

CHENTHAMARA MURDER CASE
CHENTHAMARA VERDICT
NENMARA MURDER CASE
PALAKKAD NENMARA DOUBLE MURDER CASE
NENMARA DOUBLE MURDER CASE

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