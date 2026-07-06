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പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി തിങ്കളാഴ്‌ച

അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പറയാനിരിക്കെ ജഡ്‌ജിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നമാണ് വിധി പ്രസ്‌താവം നീട്ടിവെക്കാൻ കാരണം

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പ്രതി ചെന്താമര (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 5:32 PM IST

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പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്‌ചയിലേക്ക് മാറ്റി. അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പറയുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജഡ്‌ജിയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നമാണ് വിധി പ്രസ്‌താവം നീട്ടിവയ്‌ക്കാൻ കാരണം. ജൂലൈ 13നാകും കേസിൽ വിധി പറയുക. വിധി പ്രസ്‌താവം നീട്ടിയതോടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരൻ്റെ മക്കളും കോടതിയിലെത്തില്ല.

2025 ജനുവരി 27 നാണ് പോത്തുണ്ടി സ്വദേശി സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്‌മിയെയുമാണ് അയൽവാസി ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയായിരുന്നു ഇരട്ടക്കൊലപാതകം. കുടുംബം തകരാൻ കാരണം സുധാകരനാണെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൊലപാതകിക്ക് വധ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചായിരുന്നു നെന്മാറയിലെ പോത്തുണ്ടിയിലേക്കെത്തിയത്. പൊലീസിനെ നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് പിടികൂടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

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പിന്നാലെയാണ് 2025 ജനുവരി 27ന് ഇയാൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ച് സുധാകരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് കണ്ടാണ് സുധാകരൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്‌മി അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് വയോധികയെയും ഇയാൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ചെന്താമരയുടെ കുടുംബം പിരിഞ്ഞു പോകാൽ കാരണം സുധാകരനും കുടുംബവുമാണെന്ന സംശയമാണ് ഇയാളെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സജിതയുടെ കൊലപാതകം

ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാനും കുടുംബം തകരാനും കാരണം അയൽവാസിയായ സജിതയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ചെന്താമര നിഷ്‌ഠൂര കൊലപാതകം നടത്തിയത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കിയാണ് ചെന്താമര സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ചെന്താമര പിന്നീട് സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്‌മിയേയും കൊലപ്പെടുത്തി.

പൊലീസിൻ്റെ അശ്രദ്ധക്കുറവും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ചെന്താമരയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയശേഷമാണ് സജിതയുടെ മക്കളും സഹോദരിയുമടക്കമുള്ള വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് അവർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുധാകരനും ലക്ഷ്‌മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മകളുടെ ഭർത്താവായ പൊലീസുകാരൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, നാട്ടുകാരായ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നിവരേയും ഇയാൾ കൊല ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.

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PALAKKAD NENMARA DOUBLE MURDER CASE
NENMARA MURDER CASE
CHENTHAMARA NENMARA MURDER CASE
CHENTHAMARA VERDICT
NENMARA DOUBLE MURDER SENTENCED

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