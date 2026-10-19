നെന്മാറ കൊലപാതകം:ഇരകളുടെ മൂത്ത മകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി, പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൊലീസ് സംരക്ഷണം
അഖില, അതുല്യ എന്നീ പെൺകുട്ടികളെയാണ് മന്ത്രി നേരിൽ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്ത് താൻ ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു
By PTI
Published : October 19, 2026 at 1:56 PM IST
പാലക്കാട്: നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളിൽ മൂത്തയാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പാലക്കാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എ. തങ്കപ്പൻ്റെ വസതിയിൽ വച്ച് പെൺകുട്ടികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
അഖില, അതുല്യ എന്നീ പെൺകുട്ടികളെയാണ് മന്ത്രി നേരിൽ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്ത് താൻ ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് മൂത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തുടരാനാണ് അവർ അന്ന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജോലി നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രായമായ അമ്മൂമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ കഴിയുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരിയെയും അമ്മൂമ്മയെയും സുരക്ഷിതമായി നോക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മൂത്ത പെൺകുട്ടി മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.
പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകാനും അവരുടെ സുരക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കാനും പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മൂത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചാലുടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും. തുടർന്ന് നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ജോലി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതി ജയിലിലാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയമുണ്ടെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരയാണ് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ നടന്നത്. 2025 ജനുവരി 27-നാണ് അയൽവാസിയായ ചെന്താമര സുധാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെയും ഇയാൾ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ കാരണം സജിതയാണെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം. വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറിയാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയത്.
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സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും ഇയാൾ വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ 20 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ തുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകാനാണ് നിർദേശം. ഇതിന് പുറമെയാണ് അനാഥരായ പെൺകുട്ടികളിൽ മൂത്തയാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ കോടതി സർക്കാരിനോട് ശിപാർശ ചെയ്തത്. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഈ കോടതി വിധി വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
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