''ഞങ്ങള്ക്ക് അയാളെ പേടിയാണ്... ചെന്താമരയ്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം''; വികാരഭരിതരായി അതുല്യയും അഖിലയും
യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ കോടതിയിൽ തൂക്കിക്കൊന്നൊളൂ എന്നാണ് അയാള് പറഞ്ഞതെന്നും മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 13, 2026 at 3:18 PM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊല കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മരിച്ച സുധാകരൻ്റെയും സജിതയുടെയും മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും. യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ കോടതിയിൽ തൂക്കിക്കൊന്നൊളൂ എന്നാണ് അയാള് പറഞ്ഞതെന്നും മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും വ്യക്തമാക്കി.
''യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ കോടതിയിൽ തൂക്കിക്കൊന്നൊളൂ എന്നാണ് അയാള് പറഞ്ഞത്. ചെന്താമരയ്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഞങ്ങള്ക്ക് അയാളെ പേടിയാണ്'' എന്ന് അതുല്യയും അഖിലയും പറഞ്ഞു. മക്കളെ അയാള് അനാഥരാക്കിയെന്നും മക്കള്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നും ബന്ധു വ്യക്തമാക്കി. പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊല കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മക്കളുടെ പ്രതികരണം. കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി ജൂലൈ 15ന്.
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മൂന്ന് കൊലപാതക കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ചെന്താമര. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് അയൽവാസിയായ സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ കഴിയവേയാണ് 2025 ജനുവരി 27ന് നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി തിരുത്തംപാടം ബോയൻ കോളനിയിൽ സുധാകരൻ, അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ചെന്താമര കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. നെന്മാറ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന പാലക്കാട് അഡിഷനൽ സെഷൻ കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ചെന്താമര തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഒന്നര മാസമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി സുധാകരനും മകൾ അഖിലയും നാട്ടുകാരും നെന്മാറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, കേസെടുത്ത് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. സ്കൂട്ടറുമായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സുധാകരനെ ചെന്താമര തൻ്റെ വീടിനു മുന്നിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപിച്ചു. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു.
ചെന്താമരയും ഭാര്യയും മക്കളുമായി അകന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു. സജിതയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണു സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണു കേസ്. ഒളിവിൽ കഴിയവേയാണ് ചെന്താമരയെ പിടികൂടിയത്. സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ചെന്താമരയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
സജിതയുടെ കൊലപാതകം
സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്താണ് പ്രതി ഈ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയത്. തൻ്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാനും കുടുംബം തകരാനും കാരണം സജിതയും കുടുംബവും ചെയ്ത ദുർമന്ത്രവാദമാണെന്ന സംശയമാണ് ആദ്യ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ചെന്താമര സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ 2025 ഒക്ടോബറിൽ കോടതി പ്രതിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 3.25 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു.
പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയും ഇരട്ടക്കൊലപാതകവും
സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2022ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ചെന്താമര വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് പോത്തുണ്ടിയിൽ താമസിച്ചത്. പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിടികൂടാൻ തയാറായില്ല. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം സുധാകരൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇയാൾ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികൾ പൊലീസ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. പൊലീസിൻ്റെ ഈ അശ്രദ്ധയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യാപക ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.
തുടർന്ന് 2025 ജനുവരി 27ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ സുധാകരനെ വീടിന് മുമ്പിൽ വച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഇത് കണ്ട് തടയാൻ ഓടിയെത്തിയ അമ്മ ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതി ക്രൂരമായി വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സമീപത്തെ മാട്ടായി വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിയെ തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ 36 മണിക്കൂർ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പിടികൂടിയത്. വിശന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം തേടി കാടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
കൂടുതൽ പേരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി
സുധാകരനും ലക്ഷ്മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മകളുടെ ഭർത്താവായ പൊലീസുകാരൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, അയൽവാസിയായ പുഷ്പ ഉൾപ്പെടെ നാട്ടുകാരായ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്നിവരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് സുധാകരൻ്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും നഷ്ടപ്പെട്ട സുധാകരൻ്റെ മക്കളായ അഖിലയും അതുല്യയും ഇപ്പോൾ അനാഥരാണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല.
വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ കൊലവിളി മുഴക്കാറുണ്ടെന്ന് മക്കൾ പറയുന്നു. ചെന്താമരയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ശേഷമാണ് സജിതയുടെ മക്കളും സഹോദരിയുമടക്കമുള്ള വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇയാളെ ഇനി പുറത്തുവിട്ടാൽ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നാടിന് മുഴുവൻ ഭീഷണിയാകുമെന്ന ഭയത്താൽ പലരും വീടുവിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു.
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