നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്

നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ്; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന്
നെന്മാറ ഇരട്ട കൊലക്കേസിലെ നിര്ണായക വിധി ഇന്ന്. ചെന്താമരയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്. ചെന്താമര പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ജീവന് ഭീഷണിയെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരന്റെ മകള്.
Published : July 15, 2026 at 7:59 AM IST
പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ നെന്മാറ ഇരട്ട കൊലക്കേസ് പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാ വിധി ഇന്ന് (ജൂലൈ 15). പാലക്കാട് നാലാം അഡിഷണല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക. ഇയാള് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒന്നര വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കേസില് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്.
പോത്തുണ്ടി ബോയന് കോളനിയില് തിരുത്തന്പാടം സുധാകരന് (50), അമ്മ ലക്ഷ്മി (75) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് കേസ്. 2025 ജനുവരി 27നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ചെന്താമരയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വധശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. മാത്രമല്ല ചെന്താമരയ്ക്ക് വധശിക്ഷ നല്കണമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരന്റെയും സജിയുടെയും മകള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെന്താമര പുറത്തിറങ്ങിയാല് അത് തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും മകള് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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നേരത്തെ ഇയാള് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ വീട്ടില് കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില് ജയിലില് തടവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചെന്താമര ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യയും മകളും പിണങ്ങാന് കാരണം അയല്വാസിയാണെന്നും അവര് ചെയ്ത ദുര്മന്ത്രവാദം കുടുംബത്തിന് വിനയായെന്നുമുള്ള സംശയമാണ് മൂവരുടെയും കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31ന് വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ചെന്താമര സജിതയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ഇയാള് പൊലീസിന്റെ വലയിലായത്. കേസില് ഇയാള്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും മൂന്നേകാല് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പൊലീസിനെതിരെ വിമര്ശനം: സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2022ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ചെന്താമര വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് പോത്തുണ്ടിയിൽ താമസിച്ചത്. പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. തയാറായില്ല. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇയാള് സുധാകരൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികൾ പൊലീസ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. പൊലീസിൻ്റെ ഈ അശ്രദ്ധയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സംഭവത്തിന് പിന്നാവലെ വ്യാപക ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.
കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി: ഇന്നലെയാണ് ഇരട്ട കൊലക്കേസില് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ബിഎൻഎസ് 103(1) പ്രകാരമുള്ള കൊലപാതകം, 126(2) പ്രകാരമുള്ള അന്യായമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണിത്. വിധി കേൾക്കാൻ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴും യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ലാതെ തികച്ചും നിസംഗനായാണ് ചെന്താമര നിന്നത്. തനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചോളൂ എന്നും പ്രതി കോടതിയോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കോടതി വരാന്തയിലിരിക്കുമ്പോഴും പൊലീസുകാരോട് ഇയാൾ സാധാരണ നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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