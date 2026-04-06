നേമത്ത് ആരുടെ നേരം? അങ്കലാപ്പില് അവസാന ദിനങ്ങള്; പ്രതീക്ഷയോടെ മൂന്നു മുന്നണികളും
Published : April 6, 2026 at 9:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നേമം എല്ഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയാണെന്ന അഭിപ്രായം സിറ്റിങ് എംഎല്എയും എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്തഥിയുമായ വി ശിവന്കുട്ടിക്കില്ല. പക്ഷേ എല്ഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന മത നിരപേക്ഷത നേമത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള് എല്ഡിഎഫിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടാണ് ബിജെപി അവരുടെ ഗുജറാത്ത് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച നേമം കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചെടുക്കാന് എല്ഡിഎഫിനു കഴിഞ്ഞതെന്ന് ശിവന്കുട്ടി ഇടിവിഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് സഥാനാര്ഥിയെ അവഗണിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എല്ഡിഎഫ്, മത്സരം എല്ഡിഎഫും ബിജെപിയും എന്നു വരുത്തി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള് പരമാവധി പെട്ടിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ശബരീനാഥനെ കുറിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോള് കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫിനായി നേമത്ത് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ കെ മുരളീധരനെക്കാള് ശക്തനായ സ്ഥാനാര്ഥി കോണ്ഗ്രസില് മറ്റാര് എന്ന ചോദ്യമുയര്ത്തി യുഡിഎഫിനെ നിസാരമാക്കുകയാണ് ശിവന് കുട്ടി.
അതേ സമയം പത്തു കൊല്ലത്തോളം നേമത്തിൻ്റെ എംഎല്എ സ്ഥാനത്ത് അടയിരുന്ന ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത എല്ഡിഎഫ് തന്നെ ബിസിനസുകാരന് എന്നു വിളിക്കുന്നതിനെ 'പോയി പണി നോക്കാന് പറ' എന്നു പുച്ഛിക്കുകയാണ് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്. വികസിത നേമം എന്ന എന്ഡിഎ മുദ്രാവാക്യത്തിനൊപ്പമായിരിക്കും നേമം ഇത്തവണ നിലകൊള്ളാന് പോകുന്നതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്ഥാനാര്ഥിയായി വന്ന ശേഷമുള്ള നേമത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അങ്ങേയറ്റം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നതാണെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി കെഎസ് ശബരീനാഥന് പറയുന്നു. നേമത്ത് മത്സരം യുഡിഎഫും എന്ഡിഎയും തമ്മിലാണെന്നൊരു വെല്ലുവിളി കൂടി ശിവന്കുട്ടിക്കു നേരെ ഉയര്ത്തുകയാണ് ശബരീനാഥന്. കൂടുതല് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉയര്ത്തുന്നില്ലെന്നും മെയ് നാലിന് നിങ്ങള് നോക്കിക്കോളൂ സഞ്ജു വി സാംസണെ പോലെ മാന് ഓഫ് ദ സീരീസ് ആയി ഒടുവുല് നേമത്ത് യുഡിഎഫ് എത്തുമെന്നും ശബരീനാഥന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടെയാണ് നേമത്തെ മൂന്നു പ്രധാന സ്ഥാനാര്ഥികളും ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള് പങ്കിട്ടത്.
നേമത്ത് ശബരിനാഥാന് കൂടി സ്ഥാനാര്ഥിയായി എത്തിയതോടെ മത്സരം പ്രവചനാതീതമായി എന്നത് യാഥാര്ഥ്യമാണെന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമ്പോള് എല്ഡിഎഫ്, എന്ഡിഎ നേരിട്ടുള്ള മത്സരം എന്നതായിരുന്നു നേമത്തിൻ്റെ പൊതു ചിത്രമെങ്കില് മത്സരം മുറുകിയപ്പോള് ചിത്രം മാറിയെന്നത് യാഥാര്ഥ്യമാണ്. അക്ഷരാര്ഥത്തില് പ്രവചാനാതീതമായി ഇവിടെ മത്സരം മാറി. പക്ഷേ ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നില ഭദ്രമാണ്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തില് രണ്ടും രണ്ടും നാലല്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് പറയും. അതിനാല് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തനിയാവര്ത്തനം നേമത്തുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നു കരുതുന്നവരും കുറവല്ല.
നേമം ഒരു എല്ഡിഎഫ് മണ്ഡലമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് സ്ഥാനാര്ഥി വിശിവന്കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മത്സരം എന്ഡിഎയും താനുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണ്ഡലത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള് ഗണ്യമായി സമാഹരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് പയറ്റുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള് എന്നതിനപ്പുറം മതേതര വോട്ടുകള് എന്ന് ആ വോട്ടുകളെ പേരിട്ടു വിളിക്കാനാണ് എല്ഡിഎഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി മതേതര വോട്ടുകള് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന എല്ഡിഎഫിൻ്റെ വ്യാപക പ്രചാരണം വോട്ടുകള് യുഡിഎഫ് പെട്ടിയിലേക്കു പോകുന്നത് ചെറുക്കുന്നതിനു തന്നെയാണ്.
വിജയസാധ്യതയിലേക്കുയര്ന്നാല് ഒരു പക്ഷേ നേമത്തെ മതേതര വോട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വോട്ടുകളും സമാഹരിച്ച് വിജയ സാധ്യതയിലേക്കെത്താമെന്ന് യുഡിഎഫ് കണക്കു കൂട്ടുന്നു. ഒപ്പം സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ മികവ് ഘടകം കൂടിയാകുകയും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്താല് നേമത്ത് അത്ഭുതമുണ്ടാക്കാമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2021 ല് ഏറെ വൈകി മണ്ഡലത്തിലെത്തി 36,524 വോട്ടു സമാഹരിച്ച കെ മുരളീധരന് നേടിയതിനെക്കാള് ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്താന് ഈ ഘടകങ്ങള് തുണച്ചേക്കാമെന്നും ശബരീനാഥന് കണക്കു കൂട്ടുന്നു.
മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ഥികളും ഹിന്ദു സമുദായാംഗങ്ങള് എന്ന നിലയില് ഹിന്ദു വോട്ടുകള് മൂന്നു പേര്ക്കുമായി വിഭജിക്കുകയും മതേതര വോട്ടുകള് കൂടുതല് സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിക്കായിരിക്കും വിജയമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ കണക്കു കൂട്ടല്. അതേ സമയം ബിജെപി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന വികസിത നേമം മുദ്രാവാക്യം ഫലപ്രദമാകുകയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്താല് 2021ല് നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് റീ ഓപ്പണ് ചെയ്യാമെന്ന കണക്കു കൂട്ടിലിലാണ് ബിജെപി. പുറമേ വേനല് ചൂടില് നേമം കത്തിയെരിയുകയാണെങ്കില് അകത്ത് ആരെ ഉള്ക്കൊള്ളണമെന്ന കണ്ഫ്യൂഷനില് നേമത്തിൻ്റെ ഉള്ളു പിടയുകയാണ്. കാരണം മൂന്നു സ്ഥാനാര്ഥികളും നേമത്തിന് അത്രമേല് സ്വീകാര്യരാണ്. മെയ് നാലുവരെ കാക്കുകയല്ലാതെ നേമത്തിനും മറ്റു വഴികളില്ല.
