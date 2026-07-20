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നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരത; നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ ചെന്താമരയ്ക്ക് വധശിക്ഷ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി 27നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ വച്ചാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതി കൊടുവാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്

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ചെന്താമര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 11:47 AM IST

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പാലക്കാട്: നാടിനെ നടുക്കിയ നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ ചെന്താമരയ്ക്ക് (61) വധശിക്ഷ. അയൽവാസികളായ സുധാകരൻ (50), അമ്മ ലക്ഷ്‌മി (75) എന്നിവരെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് പാലക്കാട് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി കെന്നത്ത് ജോർജിൻ്റെ വിധി. പ്രതി യാതൊരുവിധ കാരുണ്യവും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം കോടതി പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചു.

കൊടുംക്രൂരതയുടെ നാൾവഴികൾ
2025 ജനുവരി 27നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ വച്ചാണ് സുധാകരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും പ്രതി കൊടുവാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മുൻപ് 2019ൽ സുധാകരൻ്റെ ഭാര്യ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ചെന്താമര. തൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തകരാൻ കാരണം അയൽവാസിയായ സജിതയാണെന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ കൊലപാതകം.

ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് സുധാകരനെയും അമ്മയെയും വീടിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം പോത്തുണ്ടി മാട്ടായി വനമേഖലയിൽ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ ജനുവരി 29നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കേസിൽ ജൂലൈ 14നാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 103(1) പ്രകാരമുള്ള കൊലപാതകം, 126(2) പ്രകാരമുള്ള അന്യായമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞത്.

കൂസാതെ പ്രതി, തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കോടതി
കേസിൽ 82 സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ നാല് പേർ കൂറുമാറി. എങ്കിലും അതൊന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കേസിനെ ബാധിച്ചില്ല. 91 രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രതി ഒരു സീരിയൽ കില്ലറാണെന്നും യാതൊരുവിധ മാനസാന്തരവും വരാത്ത ഇയാൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തി.

കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരനും ലക്ഷ്‌മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകൾ, മരുമകൻ, ഭാര്യാസഹോദരൻ, അയൽവാസിയായ പുഷ്‌പ എന്നിവരെയും കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ചെന്താമര പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പ്രതിക്ക് പ്രായത്തിൻ്റേതായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും മാനസാന്തരത്തിന് അവസരം നൽകി കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളി. വിചാരണ വേളയിലുടനീളം യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ലാതെയാണ് പ്രതി പെരുമാറിയത്. താൻ ഗാന്ധിജിയല്ലെന്നും തന്നെ തൂക്കിക്കൊന്നോളൂ എന്നും പ്രതി കോടതിയിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു.

പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയും കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരും
ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് പ്രതി പോത്തുണ്ടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇയാൾ നാട്ടിലെത്തിയ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി സുധാകരൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികൾ പൊലീസ് മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തില്ല. പൊലീസിൻ്റെ ഈ അശ്രദ്ധയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യാപക ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് സുധാകരൻ്റെ മക്കളായ അഖിലയും അതുല്യയും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളായ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല. വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രതി കൊലവിളി മുഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളെ ഇനി പുറത്തുവിട്ടാൽ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുടുംബം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നാടിന് മുഴുവൻ ഭീഷണിയാകുമെന്ന ഭയത്താൽ പലരും വീടുവിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

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PALAKKAD ADDITIONAL SESSIONS COURT
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