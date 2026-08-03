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നെല്ലിയാമ്പതി ബസ് അപകടം: കാരണം പരിശോധിക്കാൻ പോസ്റ്റ് ക്രാഷ് അനാലിസിസ് നടത്തുമെന്ന് സിപി ജോൺ

പഴക്കം ചെന്ന ബസുകൾ മാറ്റുന്നതിനും പുതിയ 1000 ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അർഹമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Palakkad Accident CP John Minister KSRTC bus crash Nelliampathi accident
മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 9:00 PM IST

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പാലക്കാട്: നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഉണ്ടായ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് അപകടത്തിന് കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തകരാറാണോ അതോ ഡ്രൈവറുടെ മനസാന്നിധ്യമില്ലായ്‌മയാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് നെന്മാറയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് ഫാമിലെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളിയും നെല്ലിയാമ്പതി സ്വദേശിയുമായ ഇന്ദിര എന്ന യാത്രക്കാരി ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കലാവതി എന്ന യാത്രക്കാരിയെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

മന്ത്രി സി പി ജോൺ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

"പെട്ടെന്ന് എതിർദിശയിൽ വന്ന ടൂവീലറെ കണ്ട് ഡ്രൈവർ ബസ് വെട്ടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ ബ്രേക്ക് ഫെയ്ലിയർ ആണെന്ന തരത്തിലും സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകാൻ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പോസ്റ്റ് ക്രാഷ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്." മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

72 യാത്രക്കാർ; ഓവർലോഡ് അല്ലെന്ന് മന്ത്രി

അപകടസമയത്ത് ബസിൽ 72 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഓവർലോഡ് ആയി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സാധാരണ കാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ 27 ഓളം പേർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. പത്തോളം പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ 10 ബംഗാൾ സ്വദേശികളുമുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായതിനാൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും പരിചരണവും നൽകാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, താൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെയുണ്ടാവുക എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതിനാലാണ് നേരിട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ടതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

നഷ്‌ടപരിഹാരവും പുതിയ ബസുകളുടെ വാങ്ങലും

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ബസുകളുടെ കുറവുണ്ടെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്, അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഫയൽ നീക്കം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മുൻ സർക്കാർ ബാക്കിവെച്ച 100 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് വെറും 1300 ബസുകൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്.

എന്നാൽ ആയിരം പുതിയ ബസുകൾ കൂടി ഉടൻ വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. പഴക്കം ചെന്ന ബസുകൾ റിഫാബ്രിഷ് ചെയ്‌ത് പുതുക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതിനോടകം 10 ബസുകൾ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം എൽ എ ഫണ്ട്, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വഴി ബസുകൾ വാങ്ങി ലീസിന് നൽകുന്ന പദ്ധതിയും സജീവ പരിഗണനയിലാണ്.

യാത്രാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൺസഷൻ വിഷയവും

പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിച്ച 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഷ്‌ടം വ്യക്തമായാൽ അത് നികത്താനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും.

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പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയിലേതുപോലെ സ്വകാര്യ ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാമെന്ന ബസുടമകളുടെ നിലപാട് പെട്ടെന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസഷൻ നിരക്ക് കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായും ചർച്ച ചെയ്‌ത് സമവായമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാലക്കാട് എം എൽ എ രമേഷ് പിഷാരടി, ജില്ലാ കളക്‌ടർ കെ. സുധീർ, ഡി എം ഒ എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

PALAKKAD ACCIDENT
CP JOHN MINISTER
KSRTC BUS CRASH
NELLIAMPATHI ACCIDENT
NELLIAMPATHI KSRTC BUS ACCIDENT

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