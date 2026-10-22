മോഷണ ഭീതിയിൽ അലമാരയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചു; ആഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്ന അയൽവാസി പിടിയിൽ
വീട്ടുകാർ വിവാഹസൽക്കാരത്തിന് പോയ തക്കംനോക്കിയാണ് മോഷണം നടന്നത്. ഏഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 1000 രൂപയും നഷ്ടമായി.
Published : October 22, 2026 at 2:26 PM IST
പാലക്കാട്: മോഷണ ഭീതിയിൽ വീട്ടിലെ അലമാരയ്ക്ക് മുകളിൽ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതി സൂക്ഷിച്ച ഏഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്ന കേസിൽ അയൽവാസി പിടിയിൽ. പാലക്കാട് കപ്പൂർ കൊള്ളന്നൂർ കൂവപ്പടി വീട്ടിൽ ഹംസയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസിയായ അബ്ദുള് റഹീമിനെയാണ് ചാലിശ്ശേരി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകമാണ് പ്രതിയെ എടപ്പാളിലെ ലോഡ്ജിൽനിന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
വീട്ടുകാർ വിവാഹസൽക്കാരത്തിന് പോയ തക്കംനോക്കിയാണ് മോഷണം നടന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഹംസയും കുടുംബവും ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും മോഷണം പോയത്. വീട്ടുകാർ തിരിച്ചെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണവിവരം വ്യക്തമായത്.
കള്ളന്മാരെ ഭയന്നാണ് വീട്ടുകാർ ഏഴ് പവനോളം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉയരമുള്ള അലമാരയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മുൻകരുതലും മോഷ്ടാവിനെ തടയാൻ പര്യാപ്തമായില്ല. അലമാരയ്ക്ക് മുകളിൽ കസേരയിട്ട് കയറിയാണ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം. സ്വർണത്തിന് പുറമെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 1,000 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ടു.
മോഷണത്തിനിടെ വീടിൻ്റെ പൂട്ടോ വാതിലോ തകർത്തിരുന്നില്ലെന്നത് സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. അതിനാൽ തന്നെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് മോഷ്ടാവ് കടന്നതും സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതും എങ്ങനെയെന്നത് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമായി. മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയ ചാലിശ്ശേരി പോലീസ്, കേസിലെ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അയൽവാസിയായ അബ്ദുള് റഹീമിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ഇതിനിടെ ഇയാൾ എടപ്പാളിലെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് സാഹസികമായി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
അയൽവാസി തന്നെ മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയായതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിലും സംഭവം ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
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