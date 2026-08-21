ഓളപ്പരപ്പിലെ പൂരം നാളെ; നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിക്കൊരുങ്ങി പുന്നമട, പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കലക്ടർ
പുന്നമട കായലിന്റെ വിരിമാറില് വള്ളംകളി നാളെ. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ണം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കും.
Published : August 21, 2026 at 5:27 PM IST
ആലപ്പുഴ: പുന്നമട കായലോളങ്ങളില് തുഴയെറിഞ്ഞ് കരയില് ആവേശം പകരുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നാളെ. 72-ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വള്ളം കളിക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള കൂടുതല് കളര്ഫുളാക്കാനും പ്രൊഫഷണല് അപ്രോച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനുമായി ഇത്തവണ ഇവൻ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്ഥലത്ത് എല്ലാവിധ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ആദ്യമായി നെഹ്റുട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് ഒരു കളർ തീമും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ ഇക്കുറി വൻ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല ടിക്കറ്റുകളുടെയും വില്പന ഇതിനകം തന്നെ നിർത്തി വച്ചു. 25000, 3000 രൂപയുടേത് ഉൾപ്പെടെ പല ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് എന്ന പുതിയ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചു.
''ബോണസിലും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്ഡിലും സമ്മാനത്തുകയിലും വൻ വർധനവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബോണസും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻഡും 25% വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ സമ്മാനത്തുക ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് വലിയ തുക കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. 2.80 കോടി രൂപ ബോണസും പ്രൈസ് മണിയും നൽകാൻ മാത്രം ആവശ്യമാണ്. ആറുകോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് ആണ് ഇത്തവണ പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഗ്രാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര ടൂറിസം ഗ്രാൻഡും ലഭിച്ചു. ഈ വർഷവും ഇത് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു'' എന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ ഷാജി വി നായർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നിരവധി സ്പോൺസർമാരും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എത്തുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയുടെ ടൂറിസം മേഖല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും ബുക്കിങ് മികച്ച രീതിയിൽ നടന്നതായാണ് സൂചന.
നാല് ബോട്ട് ജെട്ടികളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാന വ്യക്തികളെ മത്സരവേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവിഐപികളെ ലേക്ക് പാലസ് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും കോർപറേറ്റ്, പ്ലാറ്റിനം ടിക്കറ്റുകളുമായി വരുന്നവരെ മാളിയേക്കൽ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും ഗോൾഡ്, സിൽവർ ടിക്കറ്റുള്ളവരെ മാതാ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാരെയും കോംപ്ലിമെന്ററി പാസുള്ളവരെയും രാജീവ് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ എസ്ഡബ്ല്യൂടി പമ്പ് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും എത്തിക്കാനാണ് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കേരളത്തില് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പ്രമുഖരും വള്ളം കളിയില് പങ്കെടുക്കാനെത്തും. കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത്, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, സഹകരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ലിജു, ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, ഡെ.സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, എംപിമാരായ കെസി വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് മത്സരത്തിന് സാക്ഷികളാകുക.
നടനും ഗായകനുമായ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും വള്ളം കളിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രകാശനം എംപി കെസി വേണുഗോപാൽ നിർവഹിച്ചതോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള എക്സൈസ്, സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ലിജു, ടൂറിസം മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ആലോചനാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.
നിയമങ്ങള് കര്ശനം
ഇത്തവണ തീപാറുന്ന മത്സരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമാവലികൾ കർശനമായി പാലിക്കും. 25 ശതമാനത്തിലധികം ഇതര സംസ്ഥാന തുഴച്ചിലുകാർ പാടില്ലെന്ന നിയമവും പനം തുഴയേ ഉപയോഗിക്കാവൂവെന്ന് നിയമവും കർശനമാക്കും. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ കർക്കശമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും. ബോണസ് കട്ട് ചെയ്യുകയും വരും വർഷ വള്ളംകളികളിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നതുൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
ഈ വർഷത്തെ ട്രാക്ക് എൻട്രിയും ട്രയൽസും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതിനാൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ പുന്നമട ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പരിശീലനവും ട്രാക്ക് എൻട്രിയും കാണാൻ വൻ ജനാവലിയാണ് എത്തിയത്. സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റിയുടെയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെയും പബ്ലിസിറ്റി കമ്മറ്റിയുടെയും സുവനീർ കമ്മറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും വിവിധ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ വഴിയും നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായും വിൽപ്പന നടന്ന് വരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുമാണ് ഇതിനായി പെയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ടാറ്റാ ട്രക്സ് ആണ് ഇത്തവണത്തെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ. മറ്റ് നിരവധി സ്പോൺസർമാരും വള്ളംകളി നടത്തിപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. സ്പീഡ് ബോട്ടുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിലും ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും കർശന നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാറ്റുരയ്ക്കാന് 71 വള്ളങ്ങൾ
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇക്കുറി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് 71 വള്ളങ്ങളാണ്. ചുണ്ടൻ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ആകെ 22 വള്ളങ്ങളുണ്ട്. ചുരുളൻ- 2, ഇരുട്ടുകുത്തി എ- 3, ഇരുട്ടുകുത്തി ബി-16, ഇരുട്ടുകുത്തി സി-14, വെപ്പ് എ- 5, വെപ്പ് ബി- 4, തെക്കനോടി തറ-1, തെക്കനോടി കെട്ട്-4 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങളുടെ എണ്ണം.
ജില്ലയിൽ പ്രാദേശിക അവധി
നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 22 ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ ഷാജി വി നായർ ഉത്തരവായി.പൊതുപരീക്ഷകൾ മുൻനിശ്ചയ പ്രകാരം നടക്കും.
മത്സരക്രമവും സമയവും ഇങ്ങനെ:
നാളെ രാവിലെ 11ന് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സാണ് ആദ്യം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിനു ശേഷമാകും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളും ചെറു വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും നടക്കുക. വൈകുന്നേരം നാല് മുതലാണ് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ.
ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ ആറ് ഹീറ്റ്സുകളാണുള്ളത്. ആദ്യ നാല് ഹീറ്റ്സുകളിൽ നാല് വീതം വള്ളങ്ങളും അഞ്ച്, ആറ് ഹീറ്റ്സുകളിൽ മൂന്ന് വള്ളങ്ങളുമാണ് മത്സരിക്കുക. മികച്ച സമയം കുറിച്ച് ആദ്യമെത്തുന്ന നാല് വള്ളങ്ങളാണ് നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനായി ഇറങ്ങുക. ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയം പരിഗണിച്ചാണ് ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സമയക്രമം പൊതുജനത്തിന് കാണാനാവും വിധം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പുന്നമട സജ്ജം
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെഹ്റു പവലിയന്റെയും താത്കാലിക ഗാലറികളുടെയും നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. യന്ത്രവത്കൃത സ്റ്റാർട്ടിങ് സംവിധാനവും ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ് സംവിധാനവും സജ്ജമാണ്. വള്ളംകളി കാണാനെത്തുന്നവർക്കായി കൂടുതൽ ബോട്ടുകളും ബസുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയൽ ജില്ലകളിലെ കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലേക്കും വൈകുന്നേരം തിരികെയും പ്രത്യേക സർവീസുകളുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമേ വള്ളംകളി കാണുന്നതിനായി കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ടൂറിസം സംവിധാനവും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാണികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും 1700 ഓളം പൊലീസുകാരെ വിന്യസിക്കും. 17 ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെയും 45 ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും കീഴിലായിരിക്കും പൊലീസ് വിന്യാസം. ഷാഡോ പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാവും. മത്സരസമയത്ത് കായലിൽ ചാടുന്നവർക്കെതിരെയും മത്സരം തടസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിയമ നടപടി പൊലീസ് സ്വീകരിക്കും. ഔദ്യോഗിക ബോട്ടുകൾ അല്ലാതെ മറ്റ് ബോട്ടുകളെ മത്സര ദിവസം റേസ് ട്രാക്ക് ഭാഗത്തേക്കോ കനാലിലേക്കോ കടത്തിവിടില്ല. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഡ്രോൺ നിയമപ്രകാരം മത്സര ദിവസം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താത്കാലിക റെഡ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാത്ത ഡ്രോണുകൾ പറത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.
പ്രവേശനം പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രം
പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് വള്ളംകളി കാണുന്നതിന് ഗാലറികളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ഇതിനായി ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള റോഡിൽ പ്രത്യേക ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടാകും. ക്യുആർ കോഡ് പതിച്ച ടിക്കറ്റുകളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാസില്ലാതെ കയറുന്നവർക്കും വ്യാജ പാസുകളുമായി എത്തുന്നവർക്കും പാസില്ലാതെ ബോട്ടിലും മറ്റും ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. വള്ളംകളി കഴിഞ്ഞ് നെഹ്റു പവലിയനിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്നവർക്കായി ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ യാത്രാ ബോട്ടുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അനധികൃതമായി ട്രാക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബോട്ടുകളും ജലയാനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അനൗൺസ്മെന്റ്, പരസ്യബോട്ടുകൾ എന്നിവ രാവിലെ എട്ടിനുശേഷം ട്രാക്കിലും പരിസരത്തും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. മൈക്ക് സെറ്റുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. വള്ളംകളി ദിവസം പുന്നമട കായലിൽ ട്രാക്കിന് കിഴക്കുഭാഗത്തും പരിസരത്തുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതുമായ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലും മോട്ടോർ ബോട്ടുകളിലും അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റാൻ പാടില്ല. പവലിയനിലേക്ക് പോകുന്നവർ രാവിലെ 10ന് എത്തണം.
വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ
വള്ളംകളിയുടെ ആവേശം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സമീപ ജില്ലകളിലും എത്തിക്കാൻ 'വള്ളംകളി എക്സ്പ്രസ്' എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകം ബ്രാന്ഡ് ചെയ്ത പ്രചരണ വാഹനം യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ പ്രചാരണ വാഹനമായ 'വള്ളംകളി എക്സ്പ്രസിൽ വള്ളംകളി ചരിത്ര ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും വീഡിയോ പ്രദർശനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഭാഗ്യചിഹ്ന മത്സരം, ഭാഗ്യചിഹ്നത്തിന് പേരിടൽ മത്സരം, ഫേസ് പെയിന്റിങ്, കമന്ററി മത്സരം, നിറച്ചാർത്ത്, പ്രവചനമത്സരം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആലപ്പുഴ പ്രസ് ക്ലബും മോഹനൻ പരമേശ്വരൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് തുഴത്താളം ഫോട്ടോ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ, എഫ് എം റേഡിയോകൾ എന്നിവയിലും വിപുലമായ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ടികെ വിഷ്ണു പ്രദീപ്, നഗരസഭ അധ്യക്ഷ മോളി ജേക്കബ്, എഡിഎം സി പ്രേംജി, ആർഡിഒ ജെ മോബി, കൺവീനറും ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുമായ പിഎസ് വിനോദ്, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി കൺവീനറും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറുമായ കെഎസ് സുമേഷ്, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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