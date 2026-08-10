നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ ഐജയുടെ സഹോദരൻ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഐജ ആർ മഹേഷിൻ്റെ സഹോദരൻ അർജുൻ മഹേഷിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.
Published : August 10, 2026 at 5:20 PM IST
കാസർകോട്: നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഐജ ആർ മഹേഷിൻ്റെ സഹോദരനെ മംഗലാപുരത്തെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാസർകോട് പൂച്ചക്കാട് മുക്കൂടിലെ അർജുൻ മഹേഷ് (24)നെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ആണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെയാണ് ഷാർജയിൽ നിന്ന് അർജുൻ മംഗലാപുരത്തെത്തിയത്. മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
കുടുംബം അർജുനെ നിരവധി തവണ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഐജയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം അർജുൻ മാനസിക വിഷമത്തിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പാലായിലെ സ്വകാര്യ നീറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ വച്ചായിരുന്നു ജൂൺ 2 ന് ഐജ എന്ന വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള തുടർ പരിശീലനത്തിന് പോയ ഐജയെ ചേർപ്പുങ്കലിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45 ഓടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
പോസ്റ്റ് മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം രാത്രിയോടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സൗമിനി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സഹോദരി മരിച്ചപ്പോൾ കടുത്ത ഉള്ള മാനസിക വിഷമമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്നും സൗമിനി പറഞ്ഞു.
സഹപാഠികളാണ് ആദ്യം വിവരം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അരുണാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ചേർപ്പുങ്കലിലെ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ജൂൺ 3 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.36 ഓടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. കാസർകോട് പെരിയ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ സിലബസിൽ പഠിച്ച് 80 ശതമാനത്തിലേറെ മാർക്ക് നേടിയാണ് ഐജ പ്ലസ് ടു പാസായത്. തയ്യൽ ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരിയാണ് ഐജയുടെ മാതാവ്.
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നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിൽ മനംനൊന്ത് പള്ളിക്കര സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനി ഐജ മഹേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിന് പിന്നാലെ യുവജന സംഘടന രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സിജെപി സമരം വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഐജ അനുഭവിച്ച ആശങ്കകളും വേദനകളും കുടുംബം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏക ആത്മഹത്യയുടെ വിവരങ്ങളും കുട്ടി അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങളുമാണ് ഐജയുടെ അമ്മ രാധിക വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പൂച്ചക്കാട് മുക്കൂട് കിഴക്കേക്കര പൊക്കണംമൂലയിൽ കാദംബരി ഹൗസിൽ മഹേഷ്-രാധിക ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണ് ഐജ ആർ മഹേഷും അർജുൻ മഹേഷും.
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