ETV Bharat / state

രക്ഷക്കായി ഒരു "മായാവി" നീന്തി വരും... മാതൃക തീര്‍ത്ത് വമ്പൻ പദ്ധതിയുമായി മുക്കം നഗരസഭ

പ്രദേശത്തെ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുക്കം നഗരസഭ 'നീന്തി വാ മക്കളെ' എന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. 2021 ലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

NEENTHI VAA MAKKALE SWIMMING PROJECT KOZHIKODE MUKKAM SWIMMING PROJECT IN KOZHIKODE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിനെ 'മായാവി വന്നതുപോലെ' എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് മുങ്ങിമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടം "മായാവി"മാരെ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് മുക്കം നഗരസഭ.

മുതിർന്നവർ മുതൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്, ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കം നഗരസഭ 'നീന്തി വാ മക്കളെ' എന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. 2021 ലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം സീസണിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. 2021 ൽ ഈ നീന്തൽ പരിശീലന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പലരും ഇതിന് ഗൗരവം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നഗരസഭ ഈ പദ്ധതിയുമായി ഏറെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്.

'നീന്തി വാ മക്കളെ' അഞ്ചാം സീസൺ നീന്തൽ പരിശീലനം (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ നാല് സീസണുകളിലും നിരവധി കുട്ടികളാണ് മുക്കം നഗരസഭക്ക് കീഴിലെ "നീന്തി വാ മക്കളെ" പദ്ധതിയിലൂടെ നീന്തിക്കയറിയത്. വേനപ്പാറയിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലാണ് അഞ്ചാം സീസണിലെ പരിശീലനം നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ കുലംകുത്തി ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ തൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം നീന്തിത്തുടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ താരമായി മാറിയ ഏഴു വയസുകാരി റെന ഫാത്തിമയാണ് നീന്തി വാ മക്കളെ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ. തോട്ടുമുക്കം ഗവൺമെൻ്റ് യുപി സ്‌കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ റെന ഫാത്തിമ തന്നെയാണ് നീന്തി വാ മക്കളെ പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം സീസിൺ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

neenthi vaa makkale swimming project kozhikode mukkam swimming project in kozhikode
റെന ഫാത്തിമ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തുന്നു നീന്തി വാ മക്കളെ പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം സീസിൺ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

ഓരോ വർഷവും മുക്കം നഗരസഭയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ നീന്തിവാ മക്കളെ പദ്ധതിയിലൂടെ 250 ലേറെ വിദ്യാർഥികളാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം നേടുന്നത്. പദ്ധതിയിലൂടെ നീന്തൽ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നഗരസഭ കൈമാറുന്നുണ്ട്.

"മുക്കം നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി വളരെ വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നീന്തി വാ മക്കളെ എന്നത്. ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചാണ് കുട്ടികളെ പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപേക്ഷിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ പരിശീലനത്തിനായി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്", നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ അഡ്വ:ചാന്ദിനി വിനോദ് പറഞ്ഞു

മുക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. പല മുങ്ങിമരണങ്ങൾക്കും സാക്ഷികളായിട്ടുള്ളവരാണ് മുക്കം പ്രദേശക്കാർ. കുട്ടികളെ ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽപ്പെടാതെ രക്ഷ നൽകാം എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചാന്ദിനി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്യമമാണ് നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായി മുങ്ങിമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം മുക്കം നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് മുക്കം ഫയർ ഓഫിസർ അബ്‌ദുൾ ഗഫൂർ പറഞ്ഞു.

neenthi vaa makkale swimming project kozhikode mukkam swimming project in kozhikode
റെന ഫാത്തിമ (ETV Bharat)

പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള 250 ഓളം വിദ്യാർഥികളാണ് അഞ്ചാം സീസിണിൽ പരിശീലനത്തിനായി വേനപ്പാറ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ എത്തിയത്. നീന്തൽ രംഗത്ത് വിദഗ്‌ധരായവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

കുട്ടികൾക്ക് അവശ്യമായ വ്യത്യസ്‌ത ശൈലികളിലുള്ള നീന്തലുകളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരിക്കലും മുങ്ങിമരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാടായി മുക്കം മാറുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നഗരസഭ ചെയ്യുന്നത്.

Also Read: 12-ാം വയസിൽ ആദ്യ യാത്ര; പ്രിയം തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളോട്, ഇന്നും സഞ്ചാരം തുടർന്ന് ഒരു 78കാരൻ

TAGGED:

NEENTHI VAA MAKKALE
SWIMMING PROJECT
KOZHIKODE MUKKAM
SWIMMING PROJECT IN KOZHIKODE
NEENTHI VAA MAKKALE SEASON 5

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.