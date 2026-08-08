ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മയോട് മോശം പരാമർശം; ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറെ സ്ഥലംമാറ്റി
ബോട്ട് അപകടത്തിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മയോട് ഇവർ മോശമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര സ്ഥലമാറ്റം.
Published : August 8, 2026 at 12:39 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറെ സ്ഥലംമാറ്റി. കൊല്ലം ഫിഷറീസ് ഓഫീസിലേക്കാണ് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. ബോട്ട് അപകടത്തിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മയോട് ഇവർ മോശമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര സ്ഥലമാറ്റം.
മകനെ കാണാതായിട്ട് ഏഴ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പൊലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് രേഷ്മ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷനിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെ രേഷ്മ ഡിമാന്ഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് തെരച്ചിൽ നടത്താത്തതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
ഇതെ തുടർന്ന് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ കുടുംബം ഡിമാന്ഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു രേഷ്മയുടെ ചോദ്യം. അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ നയമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥ പറഞ്ഞത് എന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ജോണും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറെ അടിയന്തരമായി സ്ഥലം മാറ്റിയത്.
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ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ പരാമർശം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ നയമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റാരേക്കാളും തനിക്ക് അത് മനസിലാകുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ഗൗതം കൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
രേഷ്മയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗതമിൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഇതേ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും മകനെ കണ്ടു കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രേഷ്മ രംഗത്ത് എത്തിയത്.
നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ സംഭവം
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30 നാണ് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന് സമീപം അഴിമുഖത്ത് തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞത്. പുത്തൻതുറയിൽ കടുവങ്കിൽ അച്ചുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മായാമി വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രേഷ്മയുടെ അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, മകൻ എന്നിവരാണ് വള്ളം മറിഞ്ഞു കാണാതായത്. അച്ഛൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി 3 മത്സത്തൊഴിലാളികളെയാണ് കാണാതായത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നുള്ള ജോൺ മത്യാസ്, മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഷിജിൻ എന്നിവരെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സംഭവങ്ങളില് സർക്കാരിന് ഏകോപനമില്ലെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
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