56 പുത്തൻ അന്നങ്ങൾ, പൂരം പടയണി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്, കൗതുക കാഴ്ചകളിലേക്ക് മിഴി തുറന്ന് നീലംപേരൂർ ഗ്രാമം
ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞത്തുന്ന പൂരം നാളിലാണ് നീലംപേരൂർ ഗ്രാമത്തിൽ സ്വർല്ലോക പക്ഷികളായ അന്നങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കളം നിറയുന്നത്. 16 ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന പൂരമാണ് ഇത്.
Published : September 10, 2026 at 9:40 PM IST
കോട്ടയം: ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 11) നീലംപേരൂർ പൂരത്തിന് തിരശീല വീഴും. 16 ദിവസം നീളുന്ന പടയണിയിലെ പ്രധാന ആഘോഷമായ മകം പടയണി ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 10) നടക്കും.
ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞത്തുന്ന പൂരം നാളിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കിഴക്കേ അതിരിനുള്ളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന നീലംപേരൂർ ഗ്രാമത്തിൽ സ്വർല്ലോക പക്ഷികളായ അന്നങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കളം നിറയുന്നത്.
പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം പടയണിയുടെ ഭാഗമായി അത്യപൂർവ്വമായ ശില്പവടിവിൽ ദേശവാസികൾ ഒരുക്കുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയാണ് നീലംപേരൂർ അന്നം. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അവിട്ടം നാൾ മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രകൃത്യുപാസനയാണ് ഈ മഹത്തായ കലോത്സവം.
ഒരു മനസോടെ കലാവിരുതും കരവിരുതുമുള്ള ദേശവാസികൾ രാപ്പകലുകൾ മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാണ് പൂരം പടയണിക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വാഴപ്പോളയും താമരയിലയും തെച്ചിപ്പൂവും മര ചട്ടങ്ങളിൽ തീർത്ത കൂടുകളിൽ പച്ചീർക്കിലി കൊണ്ട് കുത്തിയുടക്കി വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്വർല്ലോകപക്ഷിയായ അന്നങ്ങളെ കളത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെഴുന്നെള്ളിക്കുന്നു. വർണ്ണച്ചാർത്തിനായി പ്രകൃതിയിലെ തന്നെ വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ആശാരിമാർ പണിചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന തടിയിലാണ് അന്നങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പച്ചീർക്കിൽ ലോലമായി കീറി വരിഞ്ഞ് അന്നത്തിൻ്റെ രൂപമാക്കും. അതിന് പുറത്ത് വാഴകച്ച ചുറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചെറിയ അന്നങ്ങൾ. തിരുവോണത്തിന് ശേഷമുള്ള അവിട്ടം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പൂരം. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന പൂരം കൂടെയാണിതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ സോമനാഥ കൈമൾ പറഞ്ഞു.
വിവിധ കോലങ്ങളിലൂടെ കല്യാണസൗഗന്ധികം കഥ പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന നാടകമായി ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഭീമൻ്റെ യാത്ര തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഭീമസേനൻ സൗഗന്ധികപ്പൊയ്കയിൽ അരയന്നങ്ങളെ കാണുന്നതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നാളിലെ മകം പടയണിക്കാണ്.
രണ്ട് വേലയന്നങ്ങൾ അന്ന് കളത്തിലെത്തുന്നു. അമ്പലക്കോട്ട എന്ന അടിയന്തരക്കോലത്തിൻ്റെ എടുത്തുവരവും മകം പടയണിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. പതിനാറാം നാളിലാണ് അന്നങ്ങളുടെ വരവുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ പൂരംപടയണി. പടയണിക്കളത്തിലേക്ക് ചട്ടങ്ങളിലുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അന്നങ്ങളുടെ തിരുസമർപ്പണം കഴിയുന്നതോടെ ഭീമസേനൻ്റെ കോലവും നാഗയക്ഷി, രാവണൻ, ഹനുമാൻ, ആന, സിംഹം തുടങ്ങിയ മറ്റുകോലങ്ങളും എത്തുന്നു. ഈ കോലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് കെട്ടിയൊരുക്കുന്നതാണ്.
അവസാനമായാണ് നീലംപേരൂർ ദേശത്തെ ജനതയുടെ ഒത്തൊരുമയും പ്രതിഭയും കായികക്ഷമതയും പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വർലോ കപ്പക്ഷിയായ വല്യന്നങ്ങൾ കളത്തിലെത്തുന്നത്. അന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വെളുത്ത നിറം ചേർക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കുലച്ച വാഴയുടെ പോള വെട്ടിച്ചേർത്ത് കുത്തിയുടക്കുന്നു. വാഴപ്പോളയിലെ മിനുസമുള്ള പ്രതലം ചൂട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും. ചിറകുകൾക്കും ചെറിയ തൂവലുകളായ അന്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടതായ ആകൃതിയിൽ വാഴപ്പോള വെട്ടിയെടുത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് വാഴകളുടെ പോളയാണ് ഓരോ പടയണിക്കാലത്തും വേണ്ടിവരുന്നത്.
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പൂരത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടമായ രണ്ട് പടയണികളാണ് മകം പടയണിയും നാളെ നടക്കുന്ന പൂരം പടയണിയും. അന്നങ്ങളുടെ അലങ്കാര പണികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കച്ചി, വള്ളി, പിണ്ഡി,താമരയുടെ എത്തി പുവ് എന്നിവയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജയൻ പറഞ്ഞു.
അന്നത്തിൻ്റെയും കോലങ്ങളുടെയും രൂപo പൊതിയുന്നത് താമരയിലകൊണ്ടാണ്. താമരയിലയിലെ പച്ചനിറം ചൂട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ ദീപ്തമാകും. രൂപങ്ങൾ പൊതിയാൻ വഴങ്ങിത്തരുന്ന താമരയില ഈർക്കിലുകൊണ്ട് കുത്തിയുടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുകയോ കീറുകയോ ചെയ്യില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് താമരയിലകളാണ് കോലങ്ങൾ പൊതിയാൻ ആവശ്യമായിവരുന്നത്.
അങ്ങനെ നീർത്തടങ്ങളും കുളങ്ങളും ഇതര ജലാശയങ്ങളും താമര വളർത്തുന്നതിനായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചുവപ്പുനിറം ചേർക്കേണ്ടയിടങ്ങൾ തെച്ചിപ്പൂവുകൾ മാലപോലെ ബലം വെച്ച് കെട്ടിയ പൂച്ചിറമ്പുകാണ്ട് ചുറ്റിയലങ്കരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് നീലംപേരൂർ പടയണി.
56 പുത്തൻ അന്നങ്ങൾ
ഇത്തവണ 56 പുത്തൻ അന്നങ്ങളാണ് പടയണിക്കളത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം തടിയിൽ തീർത്ത മരയന്നങ്ങളാണ്. ഒൻപതേകാൽ കോൽ ഉയരമുള്ള വല്യന്നമാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. അഞ്ചേകാൽ കോൽ ഉയരമുള്ള മറ്റ് രണ്ട് അന്നങ്ങളുമുണ്ട്.
മലമുകളിലേക്ക് കല്ലുരുട്ടിക്കയറ്റുന്ന കോലം, ഭദ്രകാളി, ജാംബവാൻ എന്നിവയാണ് ഇത്തവണ പുതുതായി എത്തുന്ന കോലങ്ങൾ. ഭീമൻ, യക്ഷി, രാവണൻ, ഹനുമാൻ, സിംഹം, നീലംപേരൂർ നീലകണ്ഠൻ എന്ന ആന തുടങ്ങിയ പതിവ് കോലങ്ങളും പടയണിക്കളത്തിൽ അണിനിരക്കും.
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