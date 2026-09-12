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വർണക്കാഴ്ചയായി നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണി; 56 പുത്തൻ അന്നങ്ങൾ കളത്തിൽ

കുട്ടനാടിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിരിനുള്ളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന നീലംപേരൂർ പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചോതുന്ന പൂരം പടയണി അരങ്ങേറിയത്

POORAM PADAYANI PADAYANI IN KERALA NEELAMPEROOR PALLI BHAGWATI TEMPLE PADAYANI IN KOTTAYAM
Neelamperoor Pooram Padayani (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 10:36 AM IST

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കോട്ടയം: ചൂട്ടുവെളിച്ചത്തിൻ്റെ പൊൻപ്രഭയിൽ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെ ആൾത്തിരയിലൂടെ സ്വർലോകപക്ഷികൾ നീന്തിത്തുടിച്ചപ്പോൾ ഭക്തിയുടെയും കലയുടെയും അപൂർവ സംഗമമായി അത് മാറി. മാനസസരോവരത്തിലെ അരയന്നങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം പുത്തൻ അന്നങ്ങൾ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണിക്ക് വർണാഭമായ സമാപനം. പതിനാറ് ദിനരാത്രങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന നാടിൻ്റെ മഹോത്സവത്തിനാണ് ഇതോടെ തിരശീല വീണത്.

കുട്ടനാടിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിരിനുള്ളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന നീലംപേരൂർ പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചോതുന്ന പൂരം പടയണി അരങ്ങേറിയത്. ഇത്തവണ അൻപത്താറ് പുത്തൻ അന്നങ്ങളാണ് പടയണിക്കളത്തിൽ അണിനിരന്നത്. ഒൻപതേകാൽ കോൽ ഉയരമുള്ള വല്യന്നമായിരുന്നു ഇക്കുറി പടയണിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇതിനുപുറമെ അഞ്ചേകാൽ കോൽ ഉയരമുള്ള മറ്റു രണ്ട് അന്നങ്ങളും കളത്തിലെത്തി.

നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

വൈകിട്ടോടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നിരന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അന്നങ്ങളുടെയും കോലങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദീപാരാധന നടന്നു. അത്താഴപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ദേവി ഹിതമറിയാനുള്ള തേങ്ങാമുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തി. പുരാണകഥകൾ വായ്പാട്ടുകളായി പാടിയുള്ള കുടുംപൂജകളിയും അരങ്ങേറി. മേൽശാന്തി ഗോകുലം ഇല്ലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമികത്വത്തിലാണ് പൂജകളെല്ലാം നടന്നത്. വർണക്കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നിരവധി ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പടയണിക്കളം
ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് കാർത്തികേയൻ താഴപ്പള്ളിൽ ചേരമാൻ പെരുമാൾ സ്മാരകത്തിലെത്തി അനുജ്ഞ (അനുവാദം) വാങ്ങിയതോടെയാണ് പൂരം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. തോത്താകളിക്ക് ശേഷം പുത്തൻ അന്നങ്ങളുടെ തിരുനട സമർപ്പണം നടന്നു. ചൂട്ടുവെളിച്ചത്തിൻ്റെ പൊൻപ്രഭയിൽ വല്യന്നം എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ ഭക്തരുടെ ആവേശം ഉച്ചസ്ഥായിയിലായി. ബുദ്ധമത സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അപൂർവ സമന്വയമാണ് പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ ഉത്സവം. എഡി എണ്ണൂറാം ആണ്ടിൽ ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് നിർമിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് പടയണി ആരംഭിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

പ്രകൃതിദത്തമായ വർണച്ചാർത്ത്
പൂരം പടയണിയുടെ ഭാഗമായി അത്യപൂർവമായ ശിൽപവടിവിൽ ദേശവാസികൾ ഒരുക്കുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയാണ് നീലംപേരൂർ അന്നം. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അവിട്ടം നാൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മഹോത്സവം. ഒരു മനസ്സോടെ കലാവിരുതും കരവിരുതുമുള്ള ദേശവാസികൾ രാപ്പകലുകൾ മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാണ് പടയണിക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വാഴപ്പോള, താമരയില, തെച്ചിപ്പൂവ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് മരച്ചട്ടങ്ങളിൽ തീർത്ത കൂടുകളിൽ പച്ചീർക്കിലി കൊണ്ട് കുത്തിയുടക്കിയാണ് വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള അന്നങ്ങളെ കളത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. വർണച്ചാർത്തിനായി പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാനസസരോവരത്തിൽ അരയന്നങ്ങൾ പറക്കുന്നത് ഭീമസേനൻ കണ്ടതിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായാണ് അന്നങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത്.

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ഭദ്രകാളി, മലമുകളിലേക്ക് കല്ലുരുട്ടിക്കയറ്റുന്ന നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ, ജാംബവാൻ എന്നീ പുതിയ കോലങ്ങളും ഭീമൻ, രാവണൻ, ഹനുമാൻ, യക്ഷി, സിംഹം തുടങ്ങിയ പതിവ് കോലങ്ങളും നീലംപേരൂർ നീലകണ്ഠൻ എന്ന ആനക്കോലവും പടയണിക്കളത്തിലെത്തി. എല്ലാ അന്നങ്ങളും കോലങ്ങളും ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ കാർമികൻ ഏലൂർ മധുസൂദന പണിക്കർ അരിയും തിരിയും സമർപ്പിച്ചു. അതോടെ ഈ വർഷത്തെ പൂരം പടയണിക്ക് പരിസമാപ്തിയായി.

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PADAYANI IN KERALA
NEELAMPEROOR PALLI BHAGWATI TEMPLE
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