ETV Bharat / state

നീലാഭയണിഞ്ഞ് മലനിരകൾ; പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുതം, പോകാം ചൊക്രമുടിയിലേക്ക്

കൊരണ്ടക്കാട്, ഇരവികുളം, മീശപ്പുലിമല, പള്ളിവാസല്‍ എന്നീ വനം വകുപ്പ് മലനിരകളിലും ഏതാനും സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും കുറിഞ്ഞികളുടെ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ദേവികുളം റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ അരുണ്‍കുമാര്‍ ഇ ഡി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബിജു ഗോപിനാഥ്




മൂന്നാര്‍: ദേവികുളം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള ചൊക്രമുടി കുന്നുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ 12 വര്‍ഷത്തെിലൊരിക്കല്‍ പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കളുടെ വിസ്മയമാണ്. ഒരു വ്യാഴ വട്ടത്തിലൊരിക്കല്‍ മാത്രം പൂക്കുകയും അതോടെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി ചെടികളെ കാണാനും പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും ചൊക്രമുടിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ്.

സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 1000 അടി ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് ചൊക്രമുടി. ഇവിടെ വനം വകുപ്പ് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല്‍ ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. 18 വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് 100 രൂപയും 18 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് 200 രൂപയും വിദേശികള്‍ക്ക് 400 രൂപയുമാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവേശന ഫീസ്.

പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വിരിയുന്ന അത്ഭുതം (ETV Bharat)

കുറിഞ്ഞിപ്പൂകളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക എന്നതിനു പുറമേ നല്ലൊരു ട്രക്കിംഗ് അനുഭവം കൂടിയാണ് ഇവിടെ വനം വകുപ്പ് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദുര്‍ഘടമായ പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടു മാത്രമേ ഈ കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പിടിച്ചു കയറാന്‍ വടം മുകളില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വടത്തില്‍ പിടിച്ചു മാത്രമേ കയറാനും ഇറങ്ങാനും കഴിയൂ.

NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)

കുറിഞ്ഞി സൗന്ദര്യം പൂര്‍ണമായി ആസ്വദിക്കാന്‍ കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തണം. എന്നാല്‍ കഠിനമായ കയറ്റം കയറാന്‍ സാധിക്കാതെ പലരും പാതിവഴിയെത്തി മടങ്ങുന്നു. എങ്കിലും ആര്‍ക്കും നിരാശയില്ല. കണ്‍കുളിര്‍ക്കെ കാഴ്ചയുടെ മനോഹാരിത കണ്ടു മടങ്ങാം.

കേരളത്തില്‍ ഇടുക്കി പശ്ചിമ ഘട്ട മലനിരകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വ്യാപകമായി കുറിഞ്ഞി ചെടികള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. കൊരണ്ടക്കാട്, ഇരവികുളം, മീശപ്പുലിമല, പള്ളിവാസല്‍ എന്നീ വനം വകുപ്പ് മലനിരകളിലും ഏതാനും സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും കുറിഞ്ഞികളുടെ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ദേവികുളം റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ അരുണ്‍കുമാര്‍ ഇ ഡി ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ നിബിഡ വനങ്ങളിലല്ല, പുല്‍മേടുകളിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി ചെടികളുള്ളത്.

NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)

എളുപ്പം തീപടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പുല്‍മേടുകളിലെ ജൈവ സമ്പന്നമായ ചോലത്തുരുത്തുകളെ പൂക്കുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള ഒരു വ്യാഴ വട്ടക്കാലം നനവുള്ള സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ ചെടികള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇവയുടെ നിബിഡമായ വളര്‍ച്ച കാരണം വേനല്‍ച്ചൂടിന് ചോലകല്‍ക്കുള്ളിലേക്കു നുഴഞ്ഞു കയറാന്‍ കഴിയില്ല. കുറിഞ്ഞി പൂവിടുമ്പോള്‍ തേന്‍ കുടിക്കാനെത്തുന്ന തുമ്പികള്‍ അതിവേഗം പരാഗണം നടത്തുന്നതു കാരണം ധാരാളം വിത്തുകള്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു ശേഷം അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള വിത്തുകളെ മണ്ണിലേക്കു നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ചെടികള്‍ മണ്ണില്‍ ലയിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നു. അടുത്ത മഴക്കാലത്ത് ഈ വിത്തുകള്‍ മുളച്ച് പുതിയ കുറിഞ്ഞി തൈകളായി രൂപമെടുക്കുന്നു.

NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)

സ്‌ടോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. അക്കാന്തേസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യ കുടുംബത്തിലെ 5500 സ്പീഷ്യസുകളില്‍ സ്‌ട്രോബിലാന്തസ് ജനുസിലെ 170 ഓളം സ്പീഷ്യസില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ സ്‌ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന അഥവാ നീലക്കുറിഞ്ഞി. ഏകദേശം ഒന്നരമാസത്തോളം ചൊക്രമുടിയിലും പള്ളിവാസലിലും കണ്ണന്‍ദേവന്‍ എസ്റ്റേറ്റിലും കുറിഞ്ഞിപൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ മൂന്നാറില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം അനുഭവപ്പെടുന്ന കനത്ത മഴ കുറിഞ്ഞി പൂക്കളുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുമെന്നൊരാശങ്ക വനം വകുപ്പിനുണ്ട്.

NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)
NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തില്‍ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി (ETV Bharat)

എന്തുകൊണ്ട് ഈ സസ്യം 12 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ പൂവിട്ട ശേഷം നശിക്കുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനു പോലും കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഒരു രഹസ്യമായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു. മൂന്നാറില്‍ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിപുലമായ കുറിഞ്ഞി സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇവയെ വനം നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂളില്‍ പെടുത്തിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read: സനൽ കുമാർ ശശിധരനെതിരെ മാനനഷ്‌ട കേസ് നൽകി മഞ്‌ജു വാര്യർ; സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി അപവാദ പ്രചാരണമെന്ന് പരാതി

TAGGED:

NEELAKURINJI
MUNNAR NEELAKURINJI
CHOKRAMUDI HILLS
KERALA TOURISM
NEELAKURINJI BLOOMS IN CHOKRAMUDI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.