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മൂന്നാറിനെ വീണ്ടും നീലപ്പട്ടുടുപ്പിച്ച് കുറിഞ്ഞി വസന്തം; മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലും പൂക്കാലം

സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ കെഡിഎച്ച്പിയുടെ (കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽ പ്ലാൻ്റേഷൻസ്) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് പൂക്കൾ വ്യാപകമായി കാണുന്നത്

CHOKRAMUDI NEELAKURINJI BLOOM MATTUPETTI NEELAKURINJI MUNNAR NEELAKKURINJI
മാട്ടുപ്പെട്ടി കൊറണ്ടിക്കാട് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 10:57 AM IST

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ഇടുക്കി: പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മൂന്നാറിലെ മലനിരകളെ വീണ്ടും നീലപ്പട്ടുടുപ്പിച്ച് കുറിഞ്ഞി വസന്തം. ഗ്യാപ് റോഡിന് സമീപമുള്ള ചൊക്രമുടിക്ക് പിന്നാലെ മാട്ടുപ്പെട്ടി കൊറണ്ടിക്കാട് മലനിരകളിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി വ്യാപകമായി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1800 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള മലമുകളിൽ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നീലവസന്തം നേരിൽ കാണാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ കെഡിഎച്ച്പിയുടെ (കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽ പ്ലാൻ്റേഷൻസ്) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് പൂക്കൾ വ്യാപകമായി കാണുന്നത്. നിലവിൽ പൂർണമായി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ മാറുന്നതോടെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരും.

മൂന്നാറിനെ വീണ്ടും നീലപ്പട്ടുടുപ്പിച്ച് കുറിഞ്ഞി വസന്തം (ETV Bharat)

സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം മലനിരകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും അധികൃതരുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന സ്ട്രൊബിലാന്തസ് കുന്തിയാനസ് (Strobilanthes kunthiana) ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വസന്തമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനുമുൻപ് 2014ലാണ് കൊറണ്ടിക്കാട് മലനിരകളിൽ കുറിഞ്ഞി പൂത്തത്. ഇത്തവണ എല്ലാ മലനിരകളും കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കളാൽ മൂടിനിൽക്കുകയാണെന്നും സന്ദർശകർക്ക് ഫീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെഡിഎച്ച്പി ജീവനക്കാരൻ സഞ്ജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രവേശനവും യാത്രാസൗകര്യവും
മുതിർന്നവർക്ക് 500 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 250 രൂപയുമാണ് പ്രവേശന ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എട്ട് വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡിലെ ഗ്രഹാംസ് ലാൻഡിലുള്ള ചായബസാർ ഭാഗത്താണ് സന്ദർശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇവിടെ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ഷട്ടിൽ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊറണ്ടിക്കാട് പോയിൻ്റിലെത്താം. കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലുള്ള മലനിരകളിൽ കുറിഞ്ഞി വസന്തം കാണാനായി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സന്ദർശകരെ മലനിരകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുമായി നിരവധി ഷട്ടിൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

CHOKRAMUDI NEELAKURINJI BLOOM MATTUPETTI NEELAKURINJI MUNNAR NEELAKKURINJI
മാട്ടുപ്പെട്ടി കൊറണ്ടിക്കാട് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം (ETV Bharat)

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CHOKRAMUDI NEELAKURINJI BLOOM MATTUPETTI NEELAKURINJI MUNNAR NEELAKKURINJI
മാട്ടുപ്പെട്ടി കൊറണ്ടിക്കാട് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം (ETV Bharat)

കൊറണ്ടിക്കാട് പോയിൻ്റിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം മലകയറ്റമുണ്ട്. ഈ ട്രെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ മലനിരകൾ കാണാൻ കഴിയുക. ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവുമാദ്യം നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തത് ഗ്യാപ് റോഡിന് സമീപമുള്ള ചൊക്രമുടിയിലാണ്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് സന്ദർശകർക്കായി തുറന്ന ചൊക്രമുടിയിലെ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് ഇതിനോടകം എണ്ണായിരത്തിലധികം പേരാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനായെത്തിയത്. ഇതിന് പുറമെ മൂന്നാർ ടൗൺ, നല്ലതണ്ണി, ഇക്കാ നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ.

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