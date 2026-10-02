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ചൊക്രമുടിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് നീലക്കുറിഞ്ഞി; ആദരമർപ്പിച്ച് കുറിഞ്ഞി പൂജ

കേവലം ഒരു കാഴ്‌ചക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പൂജയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും

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പ്രകൃതിയെ അറിയാം... സംരക്ഷിക്കാം; നീലവസന്തത്തിന് ആദരമർപ്പിച്ച് 'കുറിഞ്ഞി പൂജ'യും പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണ പരിപാടിയും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 2:17 PM IST

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ഇടുക്കി: പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മൂന്നാറിലെ മലനിരകളിൽ പട്ടുവിരിച്ച് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം. പ്രകൃതിയുടെ ഈ അപൂർവ വിരുന്നുകാരനെ വരവേൽക്കാൻ ഭക്തിയുടെയും പ്രകൃതിസ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിറവിൽ നാടൊരുക്കിയ 'കുറിഞ്ഞി പൂജ' ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മൂന്നാർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വേറിട്ട ഈ ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ് കുറിഞ്ഞി പൂജ
കേവലം ഒരു കാഴ്‌ചക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പൂജയും അനുബന്ധ പരിപാടികളും. കോളജിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബും എസ്.സി, എസ്.ടി സെല്ലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണ പരിപാടിയിൽ നാട്ടുകാരും വിദ്യാർഥികളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. പാൽരാജ് കാട്ടാമുടിയും സംഘവുമാണ് പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകളോടെ കുറിഞ്ഞിക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂജയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പവിത്രമായ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഈ ആചാരച്ചടങ്ങ് കണ്ടുനിന്നവർക്കും വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മാറി.

ഏകദേശം ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ നടത്തിയിരുന്നതാണ് കുറിഞ്ഞി പൂജയെന്ന് മുഖ്യ കാർമികനായ പാൽരാജ് കാട്ടാമുടി വിശദീകരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഈ പരമ്പരാഗത പൂജ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞി പൂവ് എന്നതിലുപരി തങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം കൂടിയായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ച് വിൽക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗം കൂടിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രകൃതിയെ അറിയാം... സംരക്ഷിക്കാം; നീലവസന്തത്തിന് ആദരമർപ്പിച്ച് 'കുറിഞ്ഞി പൂജ'യും പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണ പരിപാടിയും (ETV Bharat)

ചൊക്രമുടിയിലെ നീലവസന്തം
സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് പൂക്കുന്നത്. നിലവിൽ മൂന്നാറിലെ ചൊക്രമുടി മലനിരകളിലാണ് കുറിഞ്ഞി വസന്തം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറെ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പുൽമേടുകളിൽ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന കുറിഞ്ഞികൾ കാണാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകി കോളജ് കാമ്പസിൽ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ചടങ്ങിൽ അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്‌‌സ് ഡോ. പ്രമോദ് ജി കൃഷ്‌ണൻ മുഖ്യസന്ദേശം നൽകി. മൂന്നാറിൻ്റെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമേറിയ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. പ്രകൃതിയോട് അതിക്രമം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം സംസ്‌കാരമാണ് ഇവിടെ വളർന്നുവരേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മൂന്നാറിൻ്റെ അപൂർവമായ ജൈവവൈവിധ്യം അതേപടി വരും തലമുറകൾക്കായി കൈമാറേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണെന്നും, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഇടപെടലുകൾ മാത്രമേ വനമേഖലകളിൽ പാടുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ചൊക്രമുടി മലനിരകളിലേക്ക് ട്രെക്കിങ് നടത്തി. നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മൂന്നാറിൽ പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിഞ്ഞ്, പരിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ യാത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതിയൊരു അവസരമൊരുക്കി. മൂന്നാർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വിൻസൻ്റ് പി ജെ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ അപൂർവ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ശക്തമായ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വേറിട്ട പരിപാടിയിലൂടെ സംഘാടകർ മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

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TAGGED:

RESPONSIBLE TOURISM
NEELAKURINJI
IDUKKI KURINJI POOJA
ENVIRONMENTAL AWARENESS PROGRAMME
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