മഴ ചതിച്ചു, പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു; ചൊക്രമുടിയിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം
ചൊക്രമുടിയിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം സമാപിച്ചാലും ട്രക്കിങ് പതിവുപോലെ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ. സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയും പൂക്കൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞുപോയതുമാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണം.
Published : October 11, 2026 at 11:45 AM IST
ഇടുക്കി: മലനിരകളിൽ വയലറ്റ് വിസ്മയം തീർത്ത ചൊക്രമുടിയിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം ചരിത്രത്തിലേക്ക്. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിന് ഇന്ന് (ഞായർ) ഔദ്യോഗിക സമാപനമാകും. സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവർന്ന കുറിഞ്ഞിക്കാലം അവസാനിച്ചെങ്കിലും വനം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചൊക്രമുടി ട്രക്കിങ് പതിവുപോലെ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 24നാണ് ചൊക്രമുടിയിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബറോടെ മലനിരകൾ പൂർണമായും വയലറ്റ് പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ പ്രകൃതി മാറ്റിയെടുത്തു. എന്നാൽ, സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയും പൂക്കൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞുപോയതുമാണ് സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണം. ഇനി പുതിയ മൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷവും എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.
വൻ വിജയമായി ചൊക്രമുടി ടൂറിസം
48 ദിവസം മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ഈ കുറിഞ്ഞിക്കാലം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വനം വകുപ്പിനും വലിയ നേട്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ മാത്രം 75 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ലഭിച്ചത്. അര ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ ചൊക്രമുടിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
ചൊക്രമുടിയിലെ നീല കുറിഞ്ഞി വസന്തം വളരെ വിജയകരമായ രീതിയില് അവസാനിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചെന്ന് റെയ്ഞ്ച് ഓഫിസര് അരുണ് കുമാര് വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം 75000ത്തോളം സഞ്ചാരികള് എത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ദേവികുളം റെയ്ഞ്ചിലെ ചൊക്രമുടി വനസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള ബൈസണ് ട്രക്കിങ് സെൻ്ററിലെ കുറിഞ്ഞി സീസണ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ട്രക്കിങ് പതിവ് പോലെ തുടരും. രാവിലെ 5:30 am, 9.00 am 12:30 pm എന്നീ സമയങ്ങളിലാണ് ട്രക്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഹില് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിലവില് കുറിഞ്ഞിയുള്ളത്. സാധാരണക്കാര്ക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തുകയെന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നും" അരുണ് കുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രാദേശിക സമൂഹത്തെയും കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
- കുട്ടികൾ (10-18 വയസ്): 100 രൂപ
- മുതിർന്നവർ (18 വയസിന് മുകളിൽ): 200 രൂപ
- പ്രദേശവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവും തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികൾക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യ സന്ദർശനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
കുറിഞ്ഞിയുടെ പൂക്കാലവും ചരിത്രവും
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്തായി നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിടുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട്. ചൊക്രമുടിക്ക് പുറമെ മട്ടുപ്പെട്ടി കൊരെണ്ടക്കാട്, ചിന്നക്കനാൽ അറുപതേക്കർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇത്തവണ കുറിഞ്ഞിച്ചെടികൾ വ്യാപകമായി പൂവിട്ടു.
കേരളത്തിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ
- 2018 സെപ്റ്റംബർ: ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ വ്യാപകമായ പൂക്കാലം.
- 2020 ആഗസ്റ്റ്: പൂപ്പാറ തോണ്ടിമല.
- 2022 സെപ്റ്റംബർ: ശാന്തൻപാറ കള്ളിപ്പാറ
ഇനി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇരവികുളത്ത് വീണ്ടും നീലക്കുറിഞ്ഞി വ്യാപകമായി പൂവിടുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മാതൃകകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മലയോര ടൂറിസത്തിന് വലിയ കരുത്താണ് പകരുന്നത്. പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചാണ് ചൊക്രമുടിയിലെ ഈ വർഷത്തെ കുറിഞ്ഞിക്കാലം പടിയിറങ്ങുന്നത്.
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