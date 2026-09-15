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നവജാത ശിശുവിന്‍റെ ദേഹത്ത് സൂചി കുടുങ്ങിയ സംഭവം; കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിനെതിരെ കേസ്

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിനെതിരെ ചികിത്സാപ്പിഴവിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. നവജാത ശിശുവിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ സൂചി കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ് നടപടി.

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MCH (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 12:10 PM IST

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കോട്ടയം: കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നവജാത ശിശുവിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ സൂചി കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ ചികിത്സാ പിഴവിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. കുഞ്ഞിന്‍റെ കുടുംബം നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോട്ടയം ഗാന്ധിനഗര്‍ പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.ബിഎന്‍എസ്‌ 125 (എ) പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ എന്‍ഐസിയുവില്‍ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ സൂചി കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്.

കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ വാരിയെല്ലിന് സമീപത്ത് സൂചി കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ അത് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം ബാലാവകാശ കമ്മിഷനും ശിശു വികസന വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോടും ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

ചാത്തമംഗലം സ്വദേശി വിനീഷിൻ്റെയും ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിനി അഞ്ജുവിൻ്റെയും ഇളയ മകൾ അദ്വികയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് സൂചി കണ്ടെത്തിയത്. 2025 ജൂൺ 24നായിരുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രസവം. കുഞ്ഞിന് പനിയും മഞ്ഞപ്പിത്ത ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം ദിവസം എൻഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ തടിപ്പ് മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്‌ടറെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്‌കാൻ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ഫലം വന്നപ്പോൾ നോർമലാണെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ തടിപ്പുള്ള ഭാഗത്തല്ല സ്‌കാനിങ് നടത്തിയതെന്നും പിന്നീട് ഡിസ്‌ചാർജ് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ കഠിനമായ വേദനയും ശരീരത്തിൽ തടിപ്പും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എൻഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.

മന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കി കുടുംബം

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞിന്‍റെ കുടുംബം വനിതാ - ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണയ്ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരത്തിൽ തടിപ്പ് ഉണ്ടായിയെന്നും പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സൂചി കണ്ടെത്തിയത് എന്നുമാണ് കുടുംബം മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി പറഞ്ഞത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സൂചി പുറത്തെടുത്തതായും കുടുംബം മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു.

ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണോ സൂചി കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയതെന്നും സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കുടുംബം പരാതിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

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TAGGED:

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NEEDLE TODDLER CASE
MEDICAL NEGLIGENCE CASE AGAINST MCH
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MEDICAL NEGLIGENCE CASE AGAINST MCH

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