'തന്ത്രി പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല'; ആൻ്റോ ആൻ്റണിക്ക് നൽകിയത് 2 കോടി, നെടുമ്പറമ്പിൽ രാജുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

തന്ത്രി പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജു വ്യക്തമാക്കി. ആൻ്റോ ആൻ്റണിക്ക് നൽകിയ വായ്പയിൽ ഭൂരിഭാഗവും തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Sabarimala gold case investigation Nedumparambil Finance owner claim Anto Antony election fund row Kerala Congress leader NM Raju
എൻ എം രാജു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 1:47 PM IST

4 Min Read
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രി രണ്ടരക്കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ എൻ എം രാജു. തന്ത്രിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം 2019ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആൻ്റോ ആൻ്റണിണിക്ക് പ്രചാരണത്തിനായി രണ്ട് കോടി രൂപ വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭിച്ചതെന്നും ബാക്കി തുക ഇതുവരെ മടക്കി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എൻ എം രാജു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട തന്ത്രി നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസിൽ രണ്ടരക്കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്ഥാപനം തകർച്ച നേരിട്ടപ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഉടമ എൻ എം രാജുവിൻ്റെ വിശദീകരണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഓഫിസിലാണ് നടന്നതെന്നും അതിന് വ്യക്തമായ രേഖകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ഇടപാട് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പരസ്പര തർക്കങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ മറുപടി നൽകി.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ തങ്ങൾ വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നോ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നോ ഉള്ള അവ്യക്തമായ മറുപടിയല്ല താൻ നൽകിയതെന്നും ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായിത്തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ആൻ്റോ ആൻ്റണിക്ക് വായ്പ

തന്ത്രി നിക്ഷേപിച്ച പണം മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധി പിൻവലിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ആ ജനപ്രതിനിധി എന്ന് രാജു തിരിച്ചുചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻ്റോ ആൻ്റണി എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മറുപടി നൽകി. ഇതിന് മറുപടിയായി തന്ത്രി എന്നാണോ പണം നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് രാജു ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് 2019ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

അന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ആൻ്റോ ആൻ്റണിയും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി വീണാ ജോർജുമായിരുന്നു മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആൻ്റോ ആൻ്റണിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ കാണാനായി പലതവണ ഓഫിസിലും പിന്നീട് വീട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജു വെളിപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രണ്ട് കോടി രൂപ ആൻ്റോ ആൻ്റണി തൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വായ്പയായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ എം രാജു വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ തന്ത്രിയുടെ പണം ജനപ്രതിനിധി പിൻവലിച്ചു എന്ന ചോദ്യം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തിരികെ നൽകിയത് 20 ലക്ഷം മാത്രം

രണ്ട് മാസത്തിനകം പണം തിരികെ തരാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിക്ക് താൻ രണ്ട് കോടി രൂപ നൽകിയതെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ടും പണം പൂർണമായി തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയിരം തവണയെങ്കിലും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുപിടിച്ച് പണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ മകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുപോലും അദ്ദേഹം വായ്പ തിരികെ നൽകാൻ തയാറായില്ല. രണ്ട് തവണയായി 10 ലക്ഷം വീതം ആകെ 20 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തിരികെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി തുക ആൻ്റോ ആൻ്റണി ഇന്നുവരെയും തന്നിട്ടില്ല.

ഈടില്ലാതെ പണം നൽകി

ഒരു ഈടുമില്ലാതെ കേവലം വ്യക്തിബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് താൻ ഈ പണം നൽകിയതെന്ന് രാജു വ്യക്തമാക്കി. അത് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അന്ന് താൻ കേരള കോൺഗ്രസിനൊപ്പം യുഡിഎഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഫിസിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പണം നൽകിയത്. ഈടില്ലാതെ പണം നൽകുന്നത് കള്ളപ്പണമാകില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ നൽകിയാലും പണം കൊടുത്തത് സത്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് തനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും രാജു മറുപടി നൽകി. ഫാക്ട് പറയുമ്പോൾ കേസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സീറ്റ് വിഭജനവും രാഷ്ട്രീയവും

2018-19 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് എൽഡിഎഫുമായി സഹകരിക്കുന്നത്. അന്ന് താൻ പാർട്ടിയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. തുടർന്ന് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ റാന്നി സീറ്റിലേക്ക് തൻ്റെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് വേണമെന്നത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും കടുംപിടുത്തമായിരുന്നു. രാജു എബ്രഹാമിനെ മാറ്റി റാന്നി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

പ്രമോദ് നാരായണൻ സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പ്രമോദ് ചെറുപ്പക്കാരനായതിനാലും സമയമുള്ളതിനാലും ജോസ് കെ മാണിക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമോദിന് സീറ്റ് നൽകിക്കോളൂ എന്ന് താൻ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പകരമായാണ് ജോസ് കെ മാണി രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്ക് രാജ്യസഭ സീറ്റിലേക്ക് തൻ്റെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. പാർട്ടിയുമായി തനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും പ്രമോദിന് വേണ്ടി താൻ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബാക്കി തുകയും അതിൻ്റെ പലിശയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇതുവരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടതെന്നും അതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്നും രാജു പറഞ്ഞു.

