ഇടുക്കിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയെ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ
മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ റിമുവിനെയാണ് (20) ഉടുമ്പൻചോല പൊലീസ് തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : July 27, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 1:02 PM IST
ഇടുക്കി: ഭിന്നശേഷിക്കാരിയെ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഉടുമ്പൻചോലയിലാണ് സംസാരശേഷിയും കേള്വിശേഷിയുമില്ലാത്ത പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ഏലക്കാട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിലായത്. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ റിമുവിനെയാണ് (20) ഉടുമ്പൻചോല പൊലീസ് തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ (POCSO) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. വീടിന് സമീപത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വായപൊത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതി അടുത്തുള്ള ഏലക്കാട്ടിലേക്ക് ബലമായി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
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പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പ്രദേശമാകെ വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് രാത്രി ഏഴരയോടെ പെൺകുട്ടി ഭയന്നവിറച്ച നിലയിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രൂരത ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ (Sign Language) പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരെ ധരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
ഉടൻ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉടുമ്പൻചോല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് കേസിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് രാത്രി തന്നെ പൊലീസ് സംഘം പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ ഊർജ്ജിതമായ തെരച്ചിലിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്. എട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് റിമു ജോലി തേടി ഇവിടെ എത്തിയതും ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറിയതും.
മുൻ ദുരൂഹമരണത്തിലും അന്വേഷണം
നാലു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രദേശത്തെ മറ്റൊരു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാണാതായി നാലു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് അന്ന് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. അന്നത്തെ ആ സംഭവവുമായും ഈ കേസിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് ഗൗരവമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.
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