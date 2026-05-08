നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: മൂന്നാമത്തെ ഇര സ്വന്തം പിതാവോ?, സജിയുടെ ക്രൂരതയിൽ ഞെട്ടി കേരളം

Saji, scene from the spot (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 8:50 PM IST

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടിയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ കേരളത്തെയാകെ നടുക്കുന്ന പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയ പ്രതി സജി എട്ടു വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ തൻ്റെ പിതാവ് മാത്യുവിനെയും വകവരുത്തിയോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സജിയുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ പൊലീസ് വീണ്ടും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.

പിതാവിനായി തിരച്ചിൽ

2018 മാർച്ചിലാണ് സജിയുടെ പിതാവ് മാത്യുവിനെ കാണാതാകുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലായിരുന്നു. മാത്യുവിനെ അവസാനമായി നെടുങ്കണ്ടത്ത് കണ്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

നിലവിൽ അമ്മയേയും സഹോദരനേയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സജി പിടിയിലായതോടെയാണ് പിതാവിൻ്റെ തിരോധാനത്തിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടത്. മാത്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയതാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പുരയിടത്തിൽ കുഴിയെടുത്തുളള പരിശോധന തുടരുന്നത്.

പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

ക്രൂരമായ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: അരങ്ങേറിയത് ഇങ്ങനെ

പച്ചടി സ്വദേശി മേരിക്കുട്ടി (അമ്മ), മകൻ റെജി (സഹോദരൻ) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സജിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഭീകരത പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. തർക്കം തുടങ്ങുന്നത് ഭക്ഷണത്തെച്ചൊല്ലി.

നാലാം തീയതി രാത്രി മദ്യപിച്ചെത്തിയ സജിയും റെജിയും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ സജി നൽകിയ ഭക്ഷണം റെജി തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്ക തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തു. പ്രകോപിതനായ സജി സഹോദരനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഷൂസ് ധരിച്ച കാൽ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ചവിട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ബോധം പോയപ്പോൾ തോർത്ത് മുറുക്കി മരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അമ്മയ്ക്കും ദാരുണാന്ത്യം

മകൻ്റെ ക്രൂരത നേരിൽ കണ്ട അമ്മ മേരിക്കുട്ടിയെ സജി വെറുതെ വിട്ടില്ല. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് പലതവണ ഇടിക്കുകയും ഭിത്തിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ചായിപ്പിൽ ഗ്രീൻ ഷീറ്റ് ഇട്ട് മൂടി. അടുത്ത ലക്ഷ്യം തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടുപറമ്പിൽ തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ദിവസങ്ങളോളം ഇതേ വീട്ടിൽ തന്നെ സജി താമസിച്ചു.

തനിച്ചാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്‌തതെന്ന് സജി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. തൻ്റെ വിവാഹം നടക്കാൻ വീട്ടുകാർ തടസം നിൽക്കുന്നു എന്ന വൈരാഗ്യം. രണ്ടാമത്തത് കുടുംബ സ്വത്തിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള നിരന്തരമായ കലഹങ്ങൾ.

സജിയുടെ പിതൃത്വത്തെച്ചൊല്ലി സഹോദരൻ റെജി പരിഹസിച്ചതും ഇയാളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ. നിലവിൽ സജിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ തിരോധാനത്തിൽ കൂടി വ്യക്തത വരുന്നതോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

