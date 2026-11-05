നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: അപകടത്തിന് 5 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വേഗം 162 കി.മീ; ക്രാഷ് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
വാഹനത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രാഷ് സേഫ്റ്റി മൊഡ്യൂളിൽ (ACSM) നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ബിഎംഡബ്ല്യു കമ്പനി അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറി
Published : November 5, 2026 at 7:37 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ദാരുണാന്ത്യത്തിനിടയാക്കിയ മിനി കൂപ്പർ കാറപകടത്തിൽ, അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയ അമിതവേഗം ബിഎംഡബ്ല്യു കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 162 കിലോമീറ്ററായിരുന്നുവെന്നാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറിയ ക്രാഷ് ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വാഹനത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രാഷ് സേഫ്റ്റി മൊഡ്യൂളിൽ (ACSM) നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ബിഎംഡബ്ല്യു കമ്പനി അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറി. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കൂട്ടിയിടിയുടെ തൊട്ടുമുമ്പ് മണിക്കൂറിൽ 162 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു കാറിൻ്റെ വേഗത. അപകടത്തിന് വെറും ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് പെഡൽ അമർത്തിയതെന്നും ക്രാഷ് ഡാറ്റ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ അപകടസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, വാഹനം 500 മീറ്റർ ദൂരം വെറും 11 സെക്കൻഡുകൊണ്ടാണ് പിന്നിട്ടതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഉറപ്പും വലിയ തെളിവുമാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി അമിതവേഗതയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചെത്തിയ സുഹൈൽ ആണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലേക്ക് മിനി കൂപ്പർ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു.
അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത, ഡ്രൈവറുടെ ലഹരി ഉപയോഗം, മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ഈ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നല്ലൊരു ഭാവി ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകുന്നവരായിരുന്നു. ജോലിക്കായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇവർ. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവർക്കാണ് റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
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