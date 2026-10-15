നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; പ്രതി സുഹൈലിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു
ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നത്. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
Published : October 15, 2026 at 4:08 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷയിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
നേരത്തെ അപകടം നടന്ന ദിവസം പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പ്രാഥമികമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചതെന്ന് പ്രതി അന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെ പ്രതിയുടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, പ്രതി കുറ്റകൃത്യം നടത്തുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടും മദ്യപിച്ച ബാറുകളിലുൾപ്പടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപായി അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിന് പുറമേ അപകട സമയത്ത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതികളെയും തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സുഹൈലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിഗണിക്കുക. പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ പ്രതിയുടെ പേരോ, മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റിമാൻ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പൊലീസ് ഇത് തിരുത്തിയിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർ പോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു സുഹൈൽ മിനി കൂപ്പർ വാഹനവുമായി എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് പാഞ്ഞുകയറിയത്. രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
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അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ആലുവ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
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