നെടുമ്പാശേരി മിനികൂപ്പർ അപകടം; സുഹൈൽ സജീവ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും, പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരണയാകുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ
Published : October 28, 2026 at 11:37 AM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ മിനികൂപ്പർ വാഹനാപകട കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. മുഖ്യപ്രതിയായ 19കാരൻ സുഹൈൽ സജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
നിർണായകമായത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും, പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരണയാകുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സുഹൈൽ സജീവിനെതിരെ ഗുരുതരമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന സുഹൈൽ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അനുവദനീയമായതിലും ഇരട്ടിയിലധികം മദ്യം ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതിന് പുറമെ, അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനം അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. സുഹൈൽ ആണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നും, ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ശബ്ദസന്ദേശവും നിർണായക തെളിവായി അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ തെളിവുകളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നാല് പേർക്കും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്.
അതേസമയം, സുഹൈലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനാൽ ഇനിയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. നേരത്തെ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പൊലീസിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലും തെളിവുകളും പ്രതികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. നിലവിൽ കാക്കനാട് ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിലാണ് പ്രതികളുള്ളത്. സെഷൻസ് കോടതിയും ജാമ്യം തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സാധ്യത.
ഒക്ടോബർ 11ന് പുലർച്ചെ നെടുമ്പാശേരി അത്താണിക്ക് സമീപമാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം ഉണ്ടായത്. സുഹൈൽ സജീവ് ഓടിച്ചിരുന്ന മിനികൂപ്പർ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സ്കൂട്ടറിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ വയനാട് സ്വദേശിനി ദേവിക സന്തോഷ് (21), പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഗോപിക (21), കർണാടക സ്വദേശി ഇയാസ് (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് വാഹനം മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
11 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 500 മീറ്റർ ദൂരമാണ് വാഹനം പിന്നിട്ടത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഡിആർ പരിശോധനയ്ക്കായി ജർമനിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുഹൈലിന് പുറമെ നിനവ്, ജോയൽ, അമീൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ. ഈ പ്രതികളും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി വൈദ്യപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതും കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട് കോടതി പൂർണമായും ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായ എതിർപ്പ് തുടരും.
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