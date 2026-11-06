നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി
ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിന് 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം നവംബർ 16 ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് .
Published : November 6, 2026 at 2:40 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടക്കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിന് 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം നവംബർ 16 ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് . അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാൻ 10 ദിവസം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സുഹൈലിന് ഇന്ന് ജാമ്യം നൽകാതിരുന്നത് . അപകടത്തിൽ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരും ഒരു സ്കൂട്ടറിലാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാഗം, പ്രതികളുടെ പഠനം തടസപ്പെട്ടതായും പഠനത്തിൽ മിടുക്കരാണ് പ്രതികളെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവിച്ചതു സംഭവിച്ചുവെന്നും നടന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
162 കി.മീ വേഗതയിലാണ് വാഹനം പാഞ്ഞതെന്ന് ക്രാഷ് സേഫ്റ്റി മൊഡ്യൂൾ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പിതാവ് നോക്കുമെന്നാണ് സംഭവശേഷം സുഹൈൽ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാദം .അപകടത്തിൻ്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കോടതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാണെന്നും പറഞ്ഞു.വാപ്പ നോക്കിക്കോളും എന്ന സുഹൈലിൻ്റെ പരാമർശം മരിച്ച ഗോപികയുടെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പരാമർശം ദൗർഭാഗ്യകരം ആണെന്നും എന്നു കരുതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നും കോടതി മറു ചോദ്യമുയർത്തി.
നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം
ഒക്ടോബർ 11 പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്കാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. നെടുമ്പാശേരി എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ് അർധരാത്രി മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ കാറോടിച്ച പത്തൊന്പത്കാരന് സുഹൈൽ സജീവിൻ്റെ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചത്.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
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അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സുഹൈലിൻ്റെ രക്തസാമ്പിളിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിൽ 161 മില്ലിഗ്രാം മദ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂത്രസാമ്പിളിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിൽ 230 മില്ലിഗ്രാമായിരുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 185-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരിധി 100 മില്ലിലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 30 മില്ലിഗ്രാമാണ്.
റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ പരിധിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപകടസമയത്ത് പൊതുനിരത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണം. അപകടത്തിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 162 കിലോമീറ്ററായിരുന്നുവെന്നാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യ അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറിയ ക്രാഷ് ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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