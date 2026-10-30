നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി
സുഹൈൽ സജീവ്, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നിനവ്, ജോയൽ എസ് ആൻ്റോ, അമീൻ ഷാ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കഴlഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയത്.
Published : October 30, 2026 at 6:24 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടക്കേസിൽ സുഹൈലടക്കമുള്ള പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സുഹൈൽ സജീവ്, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നിനവ്, ജോയൽ എസ് ആൻ്റോ, അമീൻ ഷാ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് കഴlഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയത്.
ഒക്ടോബർ 11ന് നെടുമ്പാശേരി അത്താണി-എയർപോർട്ട് റോഡിൽ സുഹൈൽ ഓടിച്ചിരുന്ന മിനി കൂപ്പർ കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്. പ്രതിയുടെ രക്തത്തിലും മൂത്രത്തിലും അനുവദനീയമായ പരിധിക്കപ്പുറം മദ്യത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സുഹൈല് അമിത വേഗതയിലാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്നും അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷനും ശക്തമായി വാദിച്ചു.
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മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവനെടുത്ത ഈ അപകടമുണ്ടാക്കിയത് സുഹൈലാണെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം ഉള്പ്പെടെ കീഴ്ക്കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. സുഹൈൽ സ്ഥിരമായി അമിതവേഗതയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്ന ആളാണെന്നും ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന പൊലീസ് നിലപാട് കീഴ്ക്കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്ത സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതി സുഹൈലിനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹർജി കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കാക്കനാട് ബോർസ്റ്റൽ സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി അങ്കമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സംയുക്ത എം.കെയാണ് തള്ളിയത്.
ഒക്ടോബർ 11ന് സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തിയ സുഹൈലിൻ്റെ വാഹനമിടിച്ച് മൂന്ന് ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ജോലിക്കായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്ന കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
അതിശക്തമായ ഇടിയെ തുടർന്ന് തെറിച്ച് വീണ മൂവരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. അപകടത്തിന് ശേഷം ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സുഹൈലിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈറി. പരിശോധനയിൽ സുഹൈൽ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായ കേസ് കൂടിയാണ് ഇത്.
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