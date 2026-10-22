നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടം: അന്വേഷണം ഊർജിതം, കെവി ദേവികയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി
കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും പഴുതടച്ച കുറ്റപത്രവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് മടക്കിമലയിലെ ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്.
Published : October 22, 2026 at 1:31 PM IST
വയനാട്: നെടുമ്പാശേരി വാഹനാപകടക്കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം. അപകടത്തിൽ മരിച്ച വയനാട് കൽപ്പറ്റ മടക്കിമല സ്വദേശിനി കെവി ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കുറ്റപത്രം തയാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഈ നടപടി.
പത്തൊൻപതുകാരൻ മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗത്തിൽ പായിച്ച കാറിടിച്ചാണ് വയനാട് സ്വദേശിനി ദേവിക ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും പഴുതടച്ച കുറ്റപത്രവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് മടക്കിമലയിലെ ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സന്ദർശനം.
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തെളിവുശേഖരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേവികയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ദേവികയുടെ മാതാവ് സരിത പ്രതികരിച്ചു. ''ഈ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. നീതി കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം,'' എന്ന് ദേവികയുടെ അമ്മ സരിത പ്രതികരിച്ചു.
വയനാട്ടിലെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അപകടത്തിൽ മരിച്ച പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഗോപികയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും. അപകടത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, കോടതിയിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങൾ നിരത്തുന്നതിനുമുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് അന്വേഷണ സംഘം നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴിയെടുത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
ഒക്ടോബർ 11 പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു സുഹൈൽ മിനി കൂപ്പർ വാഹനവുമായി എത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ വിമാനത്താവള റോഡിലെത്തി ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് പാഞ്ഞുകയറിയത്. രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
അപകടത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ആലുവ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അനുവദനീയ പരിധിയേക്കാൾ ഏറെ
പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സുഹൈലിൻ്റെ രക്തസാമ്പിളിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിൽ 161 മില്ലിഗ്രാം മദ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂത്രസാമ്പിളിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിൽ 230 മില്ലിഗ്രാമായിരുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 185-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരിധി 100 മില്ലിലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 30 മില്ലിഗ്രാമാണ്.
റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ പരിധിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപകടസമയത്ത് പൊതുനിരത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണം. ഈ റോഡിലെ അനുവദനീയ വേഗപരിധി മണിക്കൂറിൽ 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 കിലോമീറ്ററായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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