നെടുമ്പാശ്ശേരി അപകടക്കേസ്; മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി
ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന സുഹൈലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു
Published : November 16, 2026 at 4:03 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ സജീവ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് കാക്കനാട് ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും സുഹൈൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യപ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്.
കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ ജോയൽ എസ്. ആൻ്റോ, നിനവ്, അമീൻ ഷാ എന്നിവർക്ക് ഈ മാസം ആറാം തീയതി തന്നെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന മുഖ്യപ്രതിയായ സുഹൈലിനെ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ജാമ്യത്തിൽ വിടാവൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ഈ കാലാവധി പൂർത്തിയായതോടെയാണ് ഇന്ന് പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ബോസ്റ്റൽ സ്കൂളിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന സുഹൈലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ഇയാളെ വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്യാമറക്കണ്ണുകളിൽപ്പെടാതെ വേഗത്തിൽ കാറിൽ കയറ്റി സ്ഥലത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി എത്തിയതായിരുന്നു സുഹൈൽ സജീവ്. മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ സുഹൈൽ ഓടിച്ചിരുന്ന മിനി കൂപ്പർ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട്, വിമാനത്താവള റോഡിൽ ചായ കുടിച്ച ശേഷം ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് യുവതികളും ഒരു യുവാവും സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മികച്ച ജോലിക്കായി കാത്തിരുന്ന ഇവർ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സുഹൈലിനെ അന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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