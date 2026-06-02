"അടുത്ത ജന്മത്തില് സ്നേഹിക്കാനറിയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിറക്കട്ടെ", നെടുമങ്ങാട്ടെ അര്ഷിദിന് നീതി തേടി മലയാളി മനഃസാക്ഷി
നെടുമങ്ങാട്ടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ 51 മുറിവുകളുടെയും അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സൈബർ ലോകത്ത് കനത്ത രോഷവും വേദനയുമാണ് ഇരമ്പുന്നത്...
Published : June 2, 2026 at 11:20 AM IST
ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ സാക്ഷരതയും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും കൊണ്ട് 'ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്' എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഇടമാണ് കേരളം. മതേതരത്വവും മനുഷ്യത്വവും തുളമ്പുന്ന നാട്. പ്രളയത്തിലും മഹാമാരികളിലും ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ പരസ്പരം കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ, മനുഷ്യത്വത്തിന് ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാളും സാമ്പത്തികത്തേക്കാളും വില കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ മണ്ണിലുള്ളത്.
ഒരു തുണ്ട് ജീവനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പിരിച്ചെടുത്ത്, ഷിരൂരിലെ മണ്ണിടിച്ചില് അകപ്പെട്ട അര്ജുന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതുമൊക്കെ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നാടുകൂടിയാണിത്.
എന്നാൽ, ആ കാരുണ്യക്കടലായ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നെടുമങ്ങാട്ടെ അർഷിദിൻ്റെ വിയോഗം ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി വന്നു വീഴുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ആ വാർത്ത കേട്ട് വിതുമ്പാത്ത ഒരു അമ്മമനസ്സും കരളലിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകില്ല. കളിച്ചുചിരിച്ചു നടക്കേണ്ട, ലോകമെന്തെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അർഷിദ് എന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ചോറുകൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഭിത്തിയിലിടിപ്പിച്ചും, സിഗരറ്റ് കുറ്റികൾ കൊണ്ട് പൊള്ളിച്ചും, ചവിട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്തകൾ കേട്ട് നടുങ്ങിനിൽക്കുകയാണ് മലയാളി സമൂഹം. നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് റോഡിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്.
പ്രളയകാലത്തും കൊവിഡ് കാലത്തും "അത് എൻ്റെ കുടുംബമല്ലല്ലോ" എന്ന് വിചാരിക്കാതെ മലയാളികൾ കൈകോർത്തത് ഈ ഇടപെടൽ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്. മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അപരിചിതനായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കോടികൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഈ 'പരകാര്യ താല്പര്യം' പോസിറ്റീവായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ശബ്ദമുയർത്തുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്.
അർഷിദിൻ്റെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നത് മുതൽ കേരളത്തിലെ സൈബർ ലോകം ഒന്നടങ്കം നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യല് മീഡിയകളിലെല്ലാം ഈ കുരുന്നിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അവൻ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകളുടെ വിവരങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത്. കേവലം ഒരു വാർത്തയായി ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ മലയാളി മനസ്സാക്ഷി തയ്യാറായിട്ടില്ല. #JusticeForArshid എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
- "അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കൈകളിൽ സുരക്ഷ തേടിയ കുഞ്ഞ്, അതേ കൈകളാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുപോകുന്നു"
- "സ്വർഗവും ഇല്ല, നരകവും ഇല്ല, അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളത് ആ കുഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചു",
- "കുഞ്ഞേ വേദനയില്ലാത്ത ലോകത്ത് നീ സമാധാനമായി ഇരിക്ക്. ഇവിടെ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ ആണ്"
- "ഇനി അവൻ മാലാഖയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ പാറി കളിക്കട്ടെ..." ഇതെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയില് മലയാളികള് വൈകാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില കമൻ്റുകളാണ്.
"ആ കുഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച വേദന ഓർക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ചോരയുറഞ്ഞുപോകുന്നു" എന്നാണ് പല അമ്മമാരും കുറിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പൈശാചികമായ ആഭ്യന്തര അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്നും, വരുംതലമുറകളെയെങ്കിലും ഇത്തരം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുസമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മലയാളികൾ ശക്തമായി വിളിച്ചുപറയുന്നു.
അയൽപക്കത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളോളം അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും, ആ കരച്ചിലുകൾ കേട്ടിട്ടും നമ്മുടെ 'മനുഷ്യത്വം' എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഓരോ മലയാളിയും സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട എന്ന മലയാളി പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിസ്സംഗത ഇത്തരം ക്രൂരതകൾക്ക് വളമാവുകയാണെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സ്വന്തം വീടുകൾക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനും അവർക്കായി ശബ്ദമുയർത്താനും ഉള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്ന പദവിക്ക് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹരാവുകയുള്ളൂവെന്നും സോഷ്യല് മീഡിയയില് മലയാളികള് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.
