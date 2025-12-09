കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനില് യുഡിഎഫിന് ആശങ്കയായി വിമതരും ബിജെപിയും; ബൂത്തുകളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ
സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ ചിലത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആവുമെന്ന് ഇടതു വലതുമുന്നണികൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വാരത്തെയും ആദികടലായിലെയും വാരാത്തെയും വിമതർ യുഡിഫിനു തലവേദന ആകും
Published : December 9, 2025 at 2:36 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ്-എൽഡിഎഫ് മുന്നണികൾക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച് എൻഡിഎയും ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതിയും (ജെഎസ്എസ്) ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്നു. പഴയ നഗരസഭ പ്രദേശത്തും കോർപ്പറേഷൻ ആയപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പള്ളിക്കുന്ന് ഭാഗത്തുമാണ് ബിജെപിക്ക് പ്രധാനമായും സ്വാധീനമുള്ളത്. കോർപ്പറേഷനിലെ 12 ഡിവിഷനുകളിൽ ബിജെപി ശക്തമായ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
നിർണായക ശക്തിയായി എൻഡിഎയും ജെഎസ്എസും
കഴിഞ്ഞ തവണ കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾക്ക് നഷ്ടമായ സീറ്റുകളിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിവിഷനുകളിലുമാണ് ബിജെപി പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ ജയവും ബിജെപി നേതൃത്വം സ്വപ്നം കാണുന്നു.
മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാഗേഷ് ജെഎസ്എസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കൽ വാർഡ്, സിറ്റിങ് സീറ്റായ യുഡിഎഫിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി ഇന്ദിര മത്സരിക്കുന്ന പയ്യാമ്പലം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസ് വിമതൻ്റെ സാന്നിധ്യം യുഡിഎഫിന് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ ചിലത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആവുമെന്ന് ഇടതു വലതുമുന്നണികൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വാരത്തെയും ആദികടലായിലെയും വാരാത്തെയും വിമതർ യുഡിഫിനു തലവേദന ആകും.
നഗരത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട എടക്കാട്, ചേലോറ, എളയാവൂർ, പുഴാതി മേഖലകളിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലാണ് ശക്തമായ മത്സരം. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്.
ഈ മേഖലകളിലെ വോട്ടുകൾ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ആർക്കെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും. കോർപ്പറേഷനിൽ ആകെ 1,93,063 വോട്ടർമാരുണ്ട്.
സുരക്ഷ കർശനമാക്കി പ്രശ്നസാധ്യതാ ബൂത്തുകൾ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള ബൂത്തുകളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമാക്കി. ഇരിട്ടി പൊലീസ് സബ് ഡിവിഷനിലെ 21 ബൂത്തുകളാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി പട്ടികയിലുള്ളത്. ആറളം, അയ്യൻകുന്ന്, ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് ഈ ബൂത്തുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കച്ചേരി കടവ് സെൻ്റ് ജോർജ് യുപി സ്കൂൾ, പാലത്തുംകടവ് സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ പി സ്കൂൾ, രണ്ടാം കടവ് ജോസഫ് എൽ പി സ്കൂൾ,ഉരുപ്പും കുറ്റി കാറ്റിസം സെൻറർ, എടപ്പുഴ സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ പി സ്കൂൾ, പഞ്ചായത്തിലെ മാട്ടറ യു പി സ്കൂൾ, എം ജി എൽസി കാലങ്കി, പേരട്ട
സെൻ്റ് ആൻ്റണീസ് യുപി സ്കൂൾ, തൊട്ടിൽപ്പാലം നൂറുൽഹുദാ മദ്രസ, ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങോട് നിർമ്മല എൽ പി സ്കൂൾ, കോഴിയോട് അങ്കണവാടി, പരിപ്പുതോട് നവജീവൻ മാതൃക ഗ്രാമ ശിശുമന്ദിരം, പാലക്കുന്ന് അങ്കണവാടി, ആറളം ഫാം ബ്ലോക്ക് പത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവയാണ് മാവോവാദി ഭീഷണിയുള്ള പോളിങ് ബൂത്തുകൾ.
ഇരിട്ടി പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനിലെ മൂന്നിലൊന്നു ബൂത്തുകൾ പ്രശ്നസാധ്യത ഉള്ളതാണെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 170 ബൂത്തുകൾ ആണ് സബ് ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത്. 100 കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഇത്രയും ബൂത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 25 ബൂത്തുകൾ അതീവ പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ളതും പത്തു ബൂത്തുകൾ പ്രശ്നസാധ്യതയുള്ളതുമാണ്.
സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് ഇപ്രകാരം പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. എടക്കാനം എൽ പി സ്കൂൾ, ഇരിട്ടി എംജി കോളജ്, കീഴൂർ വാഴുന്ന വേഴ്സ് യുപി സ്കൂൾ, പയഞ്ചേരി എൽപി സ്കൂൾ, മീത്തലെ പുന്നാട് യുപി സ്കൂൾ, പുന്നാട് എൽ പി സ്കൂൾ, വട്ടിയറ എയ്ഡഡ് എൽ പി സ്കൂൾ, ഇരിക്കൂർ റഹ്മാനിയ ഓർഫനേജ് എഎൽപി സ്കൂൾ, കമാലിയ മദ്രസ യുപി സ്കൂൾ, ആലത്തുപറമ്പ് എൽഡറലി കെയർ സെൻറർ, കല്ലിയാട് എ യുപി സ്കൂൾ, ഊരത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂൾ, അറബിക് സെൻ്റ് ജോസഫ് എൽ പി സ്കൂൾ, പെരുമ്പള്ളി ഗവണ്മെൻ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ, വീർപ്പാട് വേൾഡ് വിഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എന്നിവയാണ് അതീവ പ്രശ്ന സാധ്യതകളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇരിട്ടി നഗരസഭയിലെ പുഷ്പാരം ഐഡിസി, വികാസ് സാഗർ സിറാജുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ, കടത്തും കടവ് സെൻ്റ് ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ഇരിക്കൂർ പട്ടുവം വാണിവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ, പടിയൂർ കരവൂർ എസ് ടി ബദൽ സ്കൂൾ, ഉളിക്കൽ പരിക്കളം ശാരദാവിലാസം യുപി സ്കൂൾ, ആറളം, ആറളം ഇടവേലി ഗവൺമെൻ്റ് എൽപി സ്കൂൾ എന്നിവയാണ് പ്രശ്ന സാധ്യത വനിതാ ബൂത്തുകൾ. മുഴക്കുന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 80 ശതമാനം ബൂത്തുകളും പ്രശ്ന സാധ്യത ഉള്ളതായി നിരീക്ഷിച്ചു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാനായി ഈ ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
