സ്വർണക്കൊള്ള ചർച്ചയാക്കില്ലെന്ന് റാന്നിയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; തിരുത്തി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ
മാധ്യമങ്ങളോട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് എൻഡിഎ ട്വൻ്റി 20യുടെ തോമസ് കെ സാമുവേല്.
Published : March 22, 2026 at 2:51 PM IST
പത്തനംതിട്ട: നാളുകളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചർച്ചാ വിഷയമായ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയും ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാക്കുമെന്ന് ഒരുവശത്ത് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ, വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാക്കില്ലെന്ന് എൻഡിഎ ട്വൻ്റി 20 സ്ഥാനാർഥി തോമസ് കെ സാമുവേല്. നിലവിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി.
ആവേശകരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് റാന്നി മണ്ഡലത്തിൽ ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള ചർച്ചയാക്കില്ലെന്നും മണ്ഡലത്തിലെ വികസനമില്ലായ്മ ഉയർത്തിയാകും പ്രചരണമെന്നുമാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിവാദമായതോടെ ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തോമസ് കെ സാമുവേലിനെ തിരുത്തി രംഗത്തെത്തി.
ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള സജീവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാണെന്നും കരിയില് കുളിച്ച് നില്ക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വിഷയത്തിൽ റാന്നിയിലെ ട്വൻ്റി 20 സ്ഥാനാർഥി തോമസ് കെ സാമുവൽ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രതികരിച്ചു.
'ശബരിമല ഉൾപ്പെട്ട മണ്ഡലമായ റാന്നിയിൽ, സ്വർണ കൊള്ള ചർച്ചയാകില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രമോദ് നാരായൺ പറയുമ്പോൾ വിഷയം ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് യുഡിഫ് പറയുന്നതെന്നും, വിഷയത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ നിലപാട് എന്താണ്' എന്ന ചാനൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി തോമസ് കെ സാമുവേല് മറുപടി നൽകിയത്.
ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള കേസില് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നും ആരെയും കരിവാരിത്തേക്കാൻ ഉദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും റാന്നിയിലെ വികസനം ഇല്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻഡിഎയുടെ വികസനം ഉയർത്തി കാട്ടിയാകും വോട്ട് തേടുക എന്നുമായിരുന്നു തോമസ് കെ സാമുവേലിൻ്റെ പ്രതികരണം. 30 വർഷമായി റാന്നിയിൽ വികസന മുരടിപ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള ചർച്ചയാക്കില്ലെന്ന എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ജില്ലയിലെ ബിജെപി എൻഡിഎ ക്യാമ്പുകളിലും ഇതിനോടകം പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നാടാകെ ശക്തമായ പ്രചാരണങ്ങൾ കൊടുംപിരികൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ പാർട്ടിയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
