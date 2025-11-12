കൊച്ചിയിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയായി; പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ബിഡിജെഎസ്, സീറ്റ് തർക്കം തുടരുന്നു
ഹിജാബ് വിവാദം ഉണ്ടായ സെന്റ് റീത്താസ് സ്കൂളിലെ ആരോപണ വിധേയനായ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകും
Published : November 12, 2025 at 11:19 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തർക്കങ്ങൾക്കിടെ എൻഡിഎ ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. എഴുപത്തിയാറിൽ 32 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേ സമയം പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ നിന്നും എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് വിട്ടുനിന്നു.
ബിഡിജെഎസുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. സുരേഷ് പറഞ്ഞു. കാലങ്ങളായി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായ ബിഡിജെഎസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. അവർ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ബിജെപി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എസ്. സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി. സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ തർക്കങ്ങളില്ലെന്നും കൂടിയാലോചനകൾ തുടരുകയാണെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്. ഷൈജു പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ എറണാകുളം സൗത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നല്ലെന്നും കെ.എസ്. ഷൈജു പറഞ്ഞു. ഹിജാബ് വിവാദം ഉണ്ടായ സെന്റ് റീത്താസ് സ്കൂളിലെ ആരോപണ വിധേയനായ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകും. പള്ളുരുത്തി കച്ചേരിപ്പടി ഡിവിഷനിലാണ് ജോഷി കൈതവളപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.
കോർപ്പറേഷനിൽ ബിഡിജെഎസ് മത്സരിക്കുന്ന ഏഴു സീറ്റുകളിലാണ് തർക്കം തുടരുന്നത്. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്യാമള എസ്. പ്രഭു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിമതസ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കും. ശ്യാമളക്ക് പകരം ചെറളായി ഡിവിഷനിൽ പുതുമുഖം പ്രവിത ഇ.എസ്സിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ അഞ്ച് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച ബിജെപി കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടി നിലമെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി മാറിയത്. മോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം.
അതേസമയം തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പിന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ആശങ്കയും പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. ബിജെപി നേടുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കോർപ്പറേഷൻ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ബിജെപി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുന്നത് യുഡിഎഫിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ വോട്ടിന് വിജയിച്ച നോർത്ത് ഐലന്റ് സീറ്റിൽ വിജയം നിലനിർത്തുകയെന്നത് ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോയാല് നിര്ണായ ശക്തിയായി ബിജെപി മാറുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാര്ട്ടി കേന്ദ്രങ്ങള്.
