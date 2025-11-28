ETV Bharat / state

വീല്‍ചെയറിലെത്തി വോട്ടഭ്യര്‍ഥന; സ്വപ്‌നം പൂവണിഞ്ഞെന്ന് റീജ

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി റീജ. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ സ്ഥാനാര്‍ഥി വോട്ടഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത് വീല്‍ചെയറിലെത്തി. ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി.

ELECTION CAMPAIGN IN WHEEL CHAIR DIFFERENTLY ABLED REEJA NDA CANDIDATE REEJA MUKKAM NDA CANDIDATE REEJA
Reeja's Election Campaign (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണിപ്പോള്‍ കേരളം. മത്സരത്തില്‍ സീറ്റുറപ്പിക്കാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പാര്‍ട്ടികളും നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. അതിനിടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമാ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കും കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അത്തരത്തില്‍ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രചാരണമാണിപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട്ടെ മുക്കത്ത് നിന്നും കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് എന്‍ഡിഎയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കുന്നത് തെക്കേപൊയില്‍ റീജയാണ്. വീടുകള്‍തോറുമെത്തി റീജ വോട്ട് തേടുന്നതാകട്ടെ വീല്‍ ചെയറിലാണ്. പത്താം വയസില്‍ പോളിയോ ബാധിച്ചതോടെയാണ് ജീവിതം വീല്‍ ചെയറിലായത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കരുത്തില്‍ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

വോട്ട് തേടി റീജ (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരുമ്പോള്‍ മണാശേരി തെക്കേപൊയില്‍ റീജയ്‌ക്ക് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒരിക്കലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു കൈ നോക്കണമെന്നത്. എന്നാല്‍ തന്നെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ലിതെന്ന തോന്നല്‍ വരുമ്പോള്‍ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ മനസിലടക്കി വോട്ടെടുപ്പ് ദിനം തന്‍റെ ചൂണ്ടുവിരല്‍ പതിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെത്തിയതോടെ റീജയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കൂടി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുകയാണ്.

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിലേക്കുള്ള മത്സരത്തില്‍ എന്‍ഡിഎയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് റീജ മത്സര ഗോദയിലിറങ്ങുന്നത്. തന്നെ പോലെയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോരാട്ടമെന്നാണ് റീജ പറയുന്നത്. ജീവിതം വഴിമുട്ടി വീടിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് താനെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

തന്നെപ്പോലുള്ള ഏതൊരാൾക്കും പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് പൊതുപ്രവർത്തനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയവുമെന്ന് തന്നെയാണ് റീജയുടെ അഭിപ്രായം. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ തങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍ക്കാകുമെന്നും റീജ പറയുന്നു. വീല്‍ ചെയറിലായ റീജയ്‌ക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഉള്‍ക്കരുത്തിന്‍റെ ബലത്തില്‍ പത്താം ക്ലാസും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. പഠനത്തിന് ശേഷം ടൈലറിങ്ങും സ്വായത്തമാക്കി.

ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പലരും വീട്ടിൽ വരും. അന്നെല്ലാം സ്ഥാനാർഥി മോഹം ഉള്ളിലൊതുക്കി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. ഇത്തവണ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാമെന്ന വാഗ്‌ദാനം നൽകിയത്. കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാവാമെന്ന് റീജയും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് റീജയുടെ സ്ഥാനാർഥി മോഹം പൂവണിഞ്ഞത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 27ാം ഡിവിഷനായ കയ്യേരിക്കൽ ആകെയുള്ളത് 950 വോട്ടർമാരാണ്. ഇതിനോടകം എല്ലാവരെയും വീടുകളിൽ എത്തി ഒരുതവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാംഘട്ട പര്യടനവും ആരംഭിച്ചു. കൂടെയുള്ള എൻഡിഎ പ്രവർത്തകരാണ് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തി പ്രചാരണം തീരുമാനിച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

മികച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് ആദ്യഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ റീജ തെക്കേപൊയിലിനുള്ളത്. നേരത്തെ യുഡിഎഫിന്‍റെ സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചിരുന്ന ഡിവിഷനായിരുന്നു ഇത്. ഇത്തവണ ഡിവിഷന്‍റെ വിഭജനം നടന്നതോടെ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് 27ാം ഡിവിഷനിൽ നടക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനനായ ബിന്നി മനോജിനോടും എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ മനീഷ ഉള്ളാട്ടിലിനോടുമാണ് റീജയുടെ പോരാട്ടം.

ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണത്തിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് റീജയ്‌ക്ക് ലഭിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ പൊരുതി വിജയം കൊയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റീജയും ഒപ്പം പാര്‍ട്ടിയും. മാത്രമല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരായ നിരവധി പേര്‍ക്ക് റീജ മാതൃകയാകുമെന്നതില്‍ സംശയവുമില്ല.

Also Read: "എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ശോഭനയും ശ്യാമളയും, ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്", പേര് മാറിയാലും ചിഹ്നം മാറല്ലേയെന്ന് പാലാര്‍ വാര്‍ഡിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍

TAGGED:

ELECTION CAMPAIGN IN WHEEL CHAIR
DIFFERENTLY ABLED REEJA
MUKKAM NDA CANDIDATE REEJA
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ELECTION CAMPAIGN IN WHEEL CHAIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.