കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനം; എൻസിപിസിആർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പരമോന്നത നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് എൻസിപിസിആർ.
By PTI
Published : October 14, 2026 at 11:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ (എൻസിപിസിആർ) പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കമ്മിഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോക്സോ നിയമം, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾക്ക് പുറമേ സൈബർ സുരക്ഷ, തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയും മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സംസ്ഥാന കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എൻസിപിസിആർ
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പരമോന്നത നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് എൻസിപിസിആർ. നിയമപ്രകാരം 18 വയസുവരെയുള്ള എല്ലാവരെയും കുട്ടികളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ എൻസിപിസിആർ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ, വിനോദ മേഖലകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ തുടങ്ങി കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.
വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിപുലമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഫയർ ഫോഴ്സ് അനുമതി, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായുള്ള വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള റാംപുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. സ്കൂൾ ബസുകളിൽ ജിപിഎസ്, സിസിടിവി കാമറകൾ, വനിതാ അറ്റൻഡർമാർ എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങളും റാഗിങ്ങും പൂർണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കണം.
വിനോദ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ വിനോദ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്മിഷൻ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലകളിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പരമാവധി അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. രാത്രി ഏഴിന് ശേഷവും രാവിലെ എട്ടിന് മുൻപും ഇവരെ ജോലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ഷൂട്ടിങ് കാരണം കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങരുത്. കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനമെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി മാറ്റിവയ്ക്കണം. കുട്ടികളെ വച്ച് ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
ഹോസ്റ്റലുകളും സൈബർ സുരക്ഷയും
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പുറത്ത് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം, പോഷകാഹാരം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണം. കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റ് പരാതികളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം.
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സൈബർ ലോകത്തെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനും എൻസിപിസിആർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾ, സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി പ്രത്യേക ബോധവത്കരണ ഗൈഡുകൾ കമ്മിഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്ന പോക്സോ നിയമം, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ നടത്തിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയരഹിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ എൻസിപിസിആർ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു..
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