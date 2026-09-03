210 കിലോമീറ്റർ കായൽ താണ്ടി എൻസിസി കേഡറ്റുകൾ; സാഹസിക സെയിലിങ് പര്യടനത്തിന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ്
കൊല്ലത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര ആലപ്പുഴയിലെ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലെത്തി തിരികെ കൊല്ലത്ത് തന്നെ സമാപിക്കും. അഷ്ടമുടിക്കായൽ, പുന്നമട, വേമ്പനാട് കായൽ മേഖലകളിലൂടെയാണ് സംഘത്തിൻ്റെ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : September 3, 2026 at 10:09 AM IST
കൊല്ലം: കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള നേവൽ എൻസിസി കേഡറ്റുകളുടെ 10 ദിവസം നീളുന്ന സാഹസിക കായൽ സെയിലിങ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കമായി. കൊല്ലം തെവള്ളി ജെട്ടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എൻസിസി ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ കെ ലോഗനാഥൻ പര്യടനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മോസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിങ് നേവൽ യൂണിറ്റ് (എംഇഎൻയു) 2026ൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദേശീയ ജലപാതയിലൂടെ സാഹസിക യാത്ര
ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിലൂടെ ഏകദേശം 210 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമാണ് കേഡറ്റുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര ആലപ്പുഴയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലെത്തി തിരികെ കൊല്ലത്ത് തന്നെ സമാപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഷ്ടമുടിക്കായൽ, പുന്നമട, വേമ്പനാട് കായൽ മേഖലകളിലൂടെയാണ് സംഘത്തിൻ്റെ യാത്ര കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ കായൽ പരപ്പുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര കേഡറ്റുകൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകും.
പങ്കെടുക്കുന്നത് 65 കേഡറ്റുകൾ
കേരളത്തിലെയും ലക്ഷദ്വീപിലെയും വിവിധ നേവൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള 65 കേഡറ്റുകളാണ് പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 36 ആൺകുട്ടികളും 29 പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മികച്ച നീന്തൽ പ്രാവീണ്യം, ശാരീരിക ക്ഷമത, ഡി കെ വെയ്ലർ പുള്ളിങ്, സെയിലിങ് എന്നിവയിലുള്ള അഭിരുചി എന്നിവ മുൻനിർത്തി കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേഡറ്റുകളെ ഈ ദൗത്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നാവികസേനയുടെ പരമ്പരാഗത പരിശീലന ബോട്ടുകളായ മൂന്ന് ഡി കെ വെയ്ലർ സെയിൽ ബോട്ടുകളിലായാണ് സംഘത്തിൻ്റെ സാഹസിക യാത്ര പുരോഗമിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന
യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കേഡറ്റുകൾക്ക് സീമാൻഷിപ്പ്, പുള്ളിങ്, സെയിലിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേഡറ്റുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 3 (കെ) നേവൽ യൂണിറ്റ് എൻസിസി സ്റ്റാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രാമാർഗം മുൻകൂട്ടി വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. നാവിഗേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ, ജലത്തിൻ്റെ ആഴവും തടസങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കൽ, സാധ്യമായ റിസ്കുകൾ ലഘൂകരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
3 (കെ) നേവൽ യൂണിറ്റ് കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ കാപ്റ്റൻ ജെ പരമേശ്വരൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ രാഹുൽ ദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പര്യടനം നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ എഎൻഒമാർ, ജിസിഐ, പിഐ സ്റ്റാഫ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരും കേഡറ്റുകളെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
കേഡറ്റുകൾക്ക് സീമാൻഷിപ്പിലും ബോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രായോഗിക പരിചയം നൽകുന്നതിനൊപ്പം അച്ചടക്കം, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, നേതൃത്വപാടവം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ പര്യടനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭാവിയിൽ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ വലിയ പ്രചോദനമാകും.
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10 ദിവസം നീളുന്ന ഈ ക്യാമ്പ് കേഡറ്റുകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ എൻസിസി മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മികച്ച പരിശീലന വേദി കൂടിയാണിത്. ജലഗതാഗത രംഗത്തെ പുതിയ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാനും ഈ യാത്രയിലൂടെ കേഡറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ യുവതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
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