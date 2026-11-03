ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖല തകർത്ത് എൻസിബി: മൂന്ന് മലയാളികൾ അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് 99 എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ
എറണാകുളം വടുതല സ്വദേശി ജിതിൻ ജോസ്, തൃശൂർ വെങ്കിടങ്ങ് സ്വദേശികളായ ഷംസുദ്ദീൻ വലിയകത്ത് കാദർ, അഫ്സൽ പുതിയവീട്ടിൽ മുഹമ്മദലി എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : November 3, 2026 at 3:28 PM IST
എറണാകുളം: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്ന എൽഎസ്ഡി ലഹരിമരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയെ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് വിജയകരമായി പിടികൂടി. വിപണിയിൽ വൻ വിലമതിക്കുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കളുമായി മൂന്ന് മലയാളികളാണ് കേസിൽ എൻസിബിയുടെ പിടിയിലായത്. എറണാകുളം വടുതല സ്വദേശി ജിതിൻ ജോസ്, തൃശൂർ വെങ്കിടങ്ങ് സ്വദേശികളായ ഷംസുദ്ദീൻ വലിയകത്ത് കാദർ, അഫ്സൽ പുതിയവീട്ടിൽ മുഹമ്മദലി എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികളിൽ നിന്ന് ആകെ 2.01 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന 99 എൽഎസ്ഡി ബ്ലോട്ടുകൾ (സ്റ്റാമ്പുകൾ) പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
വീര്യം കൂടിയ കൃത്രിമ, അർധ കൃത്രിമ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ വിതരണം തടയാൻ എൻസിബി കൊച്ചി യൂണിറ്റ് നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി കടത്ത് സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിവന്ന പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഗോവ, ബെംഗളൂരു വഴി കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ എൽഎസ്ഡിയും മെത്താംഫെറ്റമിനും എത്തിക്കുന്ന വിതരണക്കാരെക്കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 31-ന് എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ ആദ്യ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ജിതിൻ ജോസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് 99 എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ എൻസിബി സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ലഹരി ശൃംഖലയുടെ അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
താൻ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ലഹരിമരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗോവയിലെ കോറേഗാവിൽ താമസിക്കുന്ന ഷംസുദ്ദീനിൽ നിന്നും, ബാക്കി ഭാഗം ബെംഗളൂരു ഇന്ദിരാനഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഫ്സലിൽ നിന്നുമാണ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് ജിതിൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻസിബി കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഗോവയിലേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും തിരിക്കുകയും നവംബർ ഒന്നിന് നടത്തിയ നീക്കത്തിലൂടെ ഇരുവരേയും ഒരേസമയം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
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ജിതിൻ ജോസിന് വിതരണത്തിനായി ലഹരി എത്തിച്ചുനൽകാൻ ഗോവയിലും ബെംഗളൂരുവിലും വച്ച് സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ഷംസുദ്ദീനും അഫ്സലുമാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ എൻസിബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലഹരി വിപണിയിൽ "ആസിഡ്", "ലൂസി" എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന എൽഎസ്ഡി എന്നിവ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം അതീവ നിരോധിത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അർധ കൃത്രിമ ലഹരിമരുന്നാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികനില തെറ്റിക്കാനും കടുത്ത വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഈ ലഹരി സ്റ്റാമ്പിന് നിയമ വിരുദ്ധ വിപണിയിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പിന് 3,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഏജൻ്റുമാർ ഈടാക്കുന്നത്. ഈ ലഹരി ശൃംഖലയിലെ മറ്റു പ്രധാന കണ്ണികളെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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