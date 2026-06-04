'കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി'; നവീന് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം, പ്രതികരിച്ച് കുടുംബം
നവീന് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തില് സിബിഐ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് കുടുംബം.
Published : June 4, 2026 at 8:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കണ്ണൂര് മുൻ എഡിഎം നവീന് ബാബുവിൻ്റെ മരണം സിബിഐയ്ക്ക് വിടാന് തീരുമാനിച്ചതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് കുടുംബം. സർക്കാരിനും പിന്തുണ നൽകി ഒപ്പം നിന്ന കേരള ജനതയ്ക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് മനസിലാക്കി നിന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നും മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത റാന്നി എംഎൽഎ പഴകുളം മധുവിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത നടപടി അന്വേഷണം സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ്.
ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയ സര്ക്കാരിനോടും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോടും തങ്ങളോട് ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും സത്യസന്ധമായി അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും നവീന് ബാബുവിൻ്റെ സഹോദരന് പ്രവീണ് ബാബു പ്രതികരിച്ചു. 'പി പി ദിവ്യ നിരപരാധി ആണെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നുമുള്ള സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടികാട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് ആരെയും ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഞങ്ങള് പോകുന്നത്. നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഇരയുടെ അവകാശമാണ്.
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സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇതിലെ എല്ലാ ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തുവരട്ടെ. ഞങ്ങള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. നീതി മാത്രമാണ് നോക്കുന്നതെന്നും പ്രവീൺ ബാബു പറഞ്ഞു'. സിബിഐയെ ഭയക്കുന്നില്ലെങ്കില് എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിര്ക്കുന്നത്. സത്യം പുറത്ത് വരട്ടെ. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് നോക്കിയല്ല സുപ്രീംകോടതി സിബിഐ അന്വേഷണം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത്.
അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായി നടക്കുന്നു എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയി പ്രവീൺ ബാബു പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള് കോടതിയില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഗൂഡലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. സിഡിആര് എല്ലാം ശേഖരിക്കണം. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവർ അക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നും പ്രവീൺ ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ഒക്ടോബര് 15 നാണ് നവീന് ബാബുവിനെ കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്നിലെ താമസസ്ഥലത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. നവീന് ബാബുവിന് യാത്രയയപ്പ് നല്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യ. ജില്ലാ കളക്ടര് അരുണ് കെ വിജയൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ വിമര്ശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതില് മനംനൊന്ത് നവീന് ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്. കേസില് പി പി ദിവ്യ മാത്രമാണ് പ്രതി.
പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
നവീൻ ബാബു കേസിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തില് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലപാട് പറയുമെന്നും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് പാർട്ടിയെന്നും അത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ നല്കിയ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നവീൻ ബാബുവിനെ എതിരായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ഹർഷകുമാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങള് അറിയില്ലെന്നും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി നല്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും എല്ഡിഎഫ് സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും പി പി ദിവ്യയെ പ്രതിയാക്കിയതും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതും പാർട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേസ് നടപടികളില് വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്നും രാജു എബ്രഹാം പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം സിബിഐ കൂട്ടില് അടച്ച തത്തയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഒതുക്കാനുള്ള ആയുധമാണെന്നും പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി കോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു.
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