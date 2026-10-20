ഭക്തിസാന്ദ്രമായി മട്ടാഞ്ചേരി; സാമുദ്രിമാതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ താളമേളങ്ങളോടെ നവരാത്രി ആഘോഷം
പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുജറാത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളായ ഗർബയും ദാണ്ഡിയയും അരങ്ങേറിയതോടെ മട്ടാഞ്ചേരി വീണ്ടും ഒരു കൊച്ചു ഗുജറാത്തായി മാറി.
Published : October 20, 2026 at 11:25 AM IST
പര്വീസ്.കെ
എറണാകുളം: ഭക്തിയും സംസ്കാരവും ആവേശപൂർവം സംഗമിച്ച നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ ലയിച്ച് കൊച്ചിയുടെ പൈതൃക നഗരമായ മട്ടാഞ്ചേരി. ഗുജറാത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയകേന്ദ്രവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ സാമുദ്രിമാതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പൂജകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പ്രദേശത്തിന് വർണാഭമായ ഉത്സവച്ഛായ പകർന്നു. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 31ന് സമാപിക്കും.
ദുർഗാദേവിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒമ്പത് നാളുകളിൽ ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും പ്രകടമാവുക. പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുജറാത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളായ ഗർബയും ദാണ്ഡിയയും അരങ്ങേറിയതോടെ മട്ടാഞ്ചേരി വീണ്ടും ഒരു കൊച്ചു ഗുജറാത്തായി മാറി. സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകമായി അലങ്കരിച്ച ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദിവസവും ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്.
താളവും ചുവടും സമന്വയിച്ച ഗർബ-ദാണ്ഡിയ രാവുകൾ
നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ഗർബ, ദാണ്ഡിയ നൃത്തങ്ങൾ കാണാനും അതിൽ പങ്കാളികളാകാനും വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വർണശബളമായ ഗുജറാത്തി പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളായ 'ചാനിയ ചോളി' ധരിച്ച സ്ത്രീകളും അലങ്കാരപ്പണികളുള്ള 'കേദിയു' അണിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രാങ്കണം വർണാഭമായി മാറി.
ദേവിയെ സ്തുതിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വട്ടത്തിൽ ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ഗർബയും അലങ്കരിച്ച ചെറു വടികൾ താളാത്മകമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്ന ദാണ്ഡിയയും കാണികളിൽ ആവേശമുണർത്തി. സംഗീതത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ വയോധികരെന്നോ കുട്ടികളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം നൃത്തച്ചുവടുകൾ വച്ചു. ദേവിയോടുള്ള ആഴമേറിയ ഭക്തിയും കൃതജ്ഞതയുമാണ് ഈ നൃത്ത രൂപങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.
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സൗഹാർദത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണം
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്ത സമൂഹത്തിൻ്റേതാണ് സാമുദ്രിമാതാ ക്ഷേത്രം. തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന സ്വന്തം സംസ്കാരവും ഭാഷയും ആചാരങ്ങളും തെല്ലും ചോർന്നുപോകാതെ ഇന്നും ഇവർ സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നതായി ക്ഷേത്രം പ്രസിഡൻ്റ് ചേതൻ ഷാ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വിവിധ ഗുജറാത്തി ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഈ നവരാത്രി ആഘോഷം കേവലം ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി, ഒത്തൊരുമയുടെയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചിയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗുജറാത്തി സമൂഹത്തിനും അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കും സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും സൗഹാർദത്തോടെ പുലരുന്ന കൊച്ചിയുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് എക്കാലവും തിളക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങൾ.
സവിശേഷമായ പൂജകൾ, പ്രത്യേക നിവേദ്യങ്ങൾ, ദീപാരാധന എന്നിവയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുക. പ്രസാദവിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിയുടെയും കലാസൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെയും വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മാറാൻ ഇത്തവണത്തെയും സാമുദ്രിമാതാ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
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