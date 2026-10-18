അറിവിനായുള്ള പൂജ; പൂജ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?
കേരളത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങാണ് നവരാത്രി പൂജ വയ്പ്പ്. പൂജ വയ്ക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
Published : October 18, 2026 at 8:47 PM IST
ഒമ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ! മനസിൽ നിന്നും അന്ധകാരം നീക്കി ആത്മീയതയുടേയും ഭക്തിയുടേയും ചൈതന്യവും മനസിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒമ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലെ അവസാന മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ ചടങ്ങാണ് നവരാത്രി 'പൂജ വയ്പ്പ്'. വിദ്യയുടേയും വിജഞാനത്തിൻ്റേയും ദേവതയായി ആരാധിക്കുന്ന സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന സവിശേഷ ദിവസമാണ് പൂജ വയ്പ്പ് നടത്തുക. കേരളത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങാണിത്.
'അറിവിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദിവസം പുസ്തകങ്ങൾ, പഠനോപകരണങ്ങൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ, തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ സരസ്വതീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം' താന്ത്രികാചാര്യന് അജയ് ഗുരുവായൂര് പറയുന്നു.
ഒക്ടോബർ 18 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പൂജ വയ്പ്പ്. ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസം വൈകീട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കാറ്, വിജയദശമി ദിവസം പൂജയ്ക്ക് വച്ച വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചെടുക്കും. സാധാരണ തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് പൂജ വയ്ക്കാറ്. എന്നാൽ ഇതിന് കഴിയാത്തവർ സ്വന്തം വീടുകളിലും പുസ്തകം പൂജ വയ്ക്കാറുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീട്ടിൽ പൂജ വയ്ക്കുമ്പോൾ...
വീടുകളില് പൂജ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിയോടെയും വൃത്തിയോടെയും വേണം പൂജ വയ്ക്കാൻ. പൂജാമുറിയാണ് പൂജ വയ്പ്പിന് ഏറെ അനുയോജ്യം. പൂജാമുറിയില്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ വൃത്തിയുള്ളതും ശാന്തവുമായ ഒരിടത്ത് പൂജ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആദ്യം വീട്ടിൽ ശാന്തമായതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക, അവിടെ ചാണക വെള്ളമോ, തുളസി വെള്ളമോ, മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളമോ തളിക്കാം.
പിന്നീട് ഒരു പീഠത്തിന് പുകളിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മീ ദേവി എന്നീ മൂന്ന് ദെെവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളോ പ്രതിമകളോ വയ്ക്കാം. സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഇടവും വലവുമായി ഗണപതിയുടേയും ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടേയും ചിത്രങ്ങളോ പ്രതിമകളോ വയ്ക്കാം. നടുവിലായിരിക്കണം സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. സരസ്വതി ദേവിക്ക് മുന്നിലായി വേണം പുസ്തകങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത്.
ചിത്രങ്ങളിലും പ്രതിമകളിലും ചന്ദനക്കുറികൾ തൊടീക്കാവുന്നതാണ്, ഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ അലങ്കരിക്കാം. മൂന്ന് ദെെവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പങ്ങളും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം നിലവിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷം കുറച്ചു കൂടി ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കാം. ഗണപതിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ അവൽ, മലർ തുടങ്ങിയവ നിവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കാം.
അതിനുശേഷം ഒരു പട്ട് വിരിച്ച് പൂജയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ഭഗവാന്മാരെ കർപ്പൂരം ഉഴിഞ്ഞ് പൂക്കൾ കൈകളിലെടുത്ത് ദേവതകളെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടേയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടേയും മുകളിലായി പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക. 'സമർപ്പിച്ച വസ്തുക്കളിൽ ദേവിചൈതന്യം സങ്കൽപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ദേവീസന്നിധിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിവ് പകർന്നുതരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും സ്മരിക്കണം' അജയ് ഗുരുവായൂര് പറഞ്ഞു.
പൂജയ്ക്ക് കൊളുത്തിയ വിളക്ക് പൂജ കഴിയുന്നത് വരെ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പൂജ വച്ച ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും പൂജ കഴിയുന്നതുവരെ തൊടാൻ പാടില്ല. രണ്ട് ദിവസമാണ് പൂജവയ്പ്പ്, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാനേരം വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും സരസ്വതീ മന്ത്രങ്ങളും, ലക്ഷ്മി സഹസ്ര നാമങ്ങളും ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം.
നവരാത്രി വ്രതം
ഏറെ ഭക്തിയോടെയും വൃത്തിയോടെയും പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നവരാത്രി വ്രതം. വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തണം. പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കി അഞ്ചുതിരിയിട്ട നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഭക്തിപൂർവം ദേവിയെ പ്രാർഥിക്കണം. ലളിതാ സഹസ്രനാമം, ഗായത്രി മന്ത്രം തുടങ്ങിയവ ജപിക്കാവുന്നതാണ്. വ്രതകാലത്ത് സാധാരണയായി ഒരു നേരം മാത്രമേ അരിയാഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സാധ്യമെങ്കിൽ ദിവസവും അടുത്തുള്ള ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക. ദുർവികാരങ്ങളെ മാറ്റി വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും നന്മയും ശാന്തയും കൊണ്ടു വരിക.
പൂജയെടുപ്പ്
വിജയദശമി ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി പൂജ വച്ച സാധനങ്ങളിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ശേഷം അരച്ചെടുത്ത ചന്ദനത്തിലോ കളഭത്തിലോ മുക്കിയ തുളസിയില പൂജയ്ക്ക് വച്ച വസ്തുക്കളിൽ വച്ച് പൂജയെടുക്കാം. പൂജ എടുക്കുമ്പോൾ അരിയിലോ മണ്ണിലോ ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ എന്നെഴുതിയ ശേഷം പൂജയ്ക്ക് വച്ച പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വരിയെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
Also Read: സ്നേഹത്തിൻ്റെ നുറുങ്ങുക്കൂട്ട്; ക്രിസ്തുമസിനായുള്ള ആയിരം കിലോഗ്രാം കേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനൊരുങ്ങി ഗോകുലം ഗ്രാൻഡ്