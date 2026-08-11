മലയാളത്തിൻ്റെ സോളാർ ഗാഥ: ചെലവ് ചുരുക്കുന്ന ജലയാത്രയുടെ മികവിൽ നവാൾട്ട്, ഇടംപിടിച്ചത് ഹാവാർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂവിൽ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ നവാൾട്ടും. ചരക്ക് നീക്കത്തിനുള്ള വലിയ ബോട്ടുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Published : August 11, 2026 at 3:00 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം : വള്ളംകളിയുടെ നാടായ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും സോളാർ ബോട്ടുകൾ നിർമിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്പനിയായ നവാൾട്ട് (NAVALT) ഇപ്പോൾ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 'ഹാർവാഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂ'വിൽ. ഐഐഎം ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രൊഫസർമാരായ ഷിറിൽ സാജു, പ്രശന്ത് വർമ എന്നിവരാണ് കേസ് സ്റ്റഡി തയ്യാറാക്കിയത്.
സോളാർ ബോട്ട് നിർമാണ കമ്പനിയിൽ നിന്നും മറൈൻ ടെക്നോളജി കമ്പനിയായി വളർന്ന നവാൾട്ടിനെക്കുറിച്ചാണ് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. സോളാർ ബോട്ടുകളുടെ ബാറ്ററി സംവിധാനം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചതിനാൽ നിർമാണത്തിൻ്റെ ചെലവും സമയവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതായി വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ യാത്രാ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ഒരാൾക്ക് നാല് പൈസയാണ് സോളാർ ബോട്ടിലെ യാത്രാക്കൂലിയിനത്തിൽ ചെലവ് വരുന്നത്. തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശിയും ഐഐടി മദ്രാസിൽനിന്ന് നേവൽ ആർക്കിടെക്ച്ചറിൽ ബിരുദധാരിയുമായ സന്ദിത് തണ്ടാശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 2013ൽ നവാൾട്ട് പിറന്നത്. ബിടെക്കിന് ശേഷം ആദ്യ രണ്ട് വർഷം ഗുജറാത്തിലും പിന്നീട് അഞ്ച് വർഷം വലിയ കപ്പൽ നിർമാണ ശാലയുടെ ഭാഗമായി കെറിയ, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജോലി നോക്കി സന്ദിത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും എംബിഎ കൂടി നേടിയ ശേഷമാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. കപ്പലുകളുടെയും ബോട്ടുകളുടെയും ഡിനൈനിങ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടമേഖല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2018ൽ നവ്ഗതി എന്ന ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു.
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ആദിത്യയുടെ പിറവി
എന്നാൽ എങ്ങനെ ബോട്ടുകളുടെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാം എന്നതിൽ കൂടി തനിക്ക് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സന്ദിത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അത് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് സോളാർ ബോട്ട് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മാറി. സൗരോർജ്ജം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോട്ടാണെങ്കിൽ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം പൂജ്യത്തിലാക്കാമെന്ന ചിന്തയാണ് സോളാർ ബോട്ടിലേക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടത്. തുർന്ന് 2013ലാണ് നവാൾട്ടിന് രൂപം കൊടുത്തത്. നാവിഗേഷൻ ബൈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി -ബദൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജലഗതാഗതം - എന്ന ആശയമാണ് പേരിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. നവാൾട്ടിന് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ വിഭാഗം ( R & D) ഇതിനായി നാല് വർഷത്തോളം തലപുകച്ചു. തുടർന്ന് 2017 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറിയായ ആദിത്യ നിർമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് സാധ്യമാക്കിയത്. ഇപ്പോഴും വൈക്കം -തവണക്കടവ് സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന ആദിത്യ സൗരോർജ്ജത്തിൽ കുതിക്കുകയാണ്.
നിലവിൽ ലോകത്താകമാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് 45 ബോട്ടുകൾ. നിർമാണവസ്ഥയിൽ 40 എണ്ണം
നിലവിൽ ലോകത്താകമാനം നവാൾട്ട് നിർമിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗരോർജ്ജ ബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 45 ആണ്. 40 എണ്ണത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബോട്ടുകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു. വിദേശരാജ്യങ്ങളായ ഇസ്രയേൽ, സീഷെൽസ്, മാലിദ്വീപ്, സൈപ്രസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൽകാനുള്ള ബോട്ടുകൾ നിർമാണത്തിലാണ്. കാനഡയിലും നവാൾട്ട് നൽകിയ ബോട്ട് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നിർമിക്കുന്ന 40 ബോട്ടുകളിൽ 20 എണ്ണം ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് നൽകിയത് അഞ്ചു ബോട്ടുകൾ
നവാൾട്ടിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദിത്യയടക്കം അഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബർ - നവംബറിനുള്ളിൽ അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കും. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 5 എണ്ണം കൂടി നൽകും. അറ്റകുറ്റ പണിക്കായി അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറും നിലവിലുണ്ട്. അത് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ പുതുക്കാം. രണ്ട് ജങ്കാറുകളും (റോ റോ) സർക്കാരിന് വേണ്ടി നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദിത് വ്യക്തമാക്കി.
കാർഗോ ബോട്ടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം: സർക്കാരുമായി ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു
ജലയാത്രകൾക്കും ബോട്ടുകൾ വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിനും അനന്തസാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിലെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ബോട്ടുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉൾനാടൻ ജലഗാതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കെഎസ്ഐഎൻസിക്ക് 22 വലിയ ബോട്ടുകളും(VESSELS) ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് അമ്പതോളം ഡീസൽ ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഇവയുടെ വൈദ്യുതീകരണമാണ് പ്രധാനമെന്നും സന്ദിത് പറഞ്ഞു. കാർഗോ ബോട്ടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ശേഷം പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചാൽ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ഇനിയും ചെലവും പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ ഉപയോഗവും കുറയും. ജലയാത്ര കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാവുകയും ചെയ്യും. ഫലത്തിൽ മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ച മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്ക് ഫലത്തിൽ കരുത്തു പകരുന്ന നീക്കമാണ് നവാൾട്ട് നടത്തുന്നതെന്നും വിലയിരുത്താം.
കേന്ദ്ര ഓഫിസ് കളമശ്ശേരിയിൽ: 250 ജീവനക്കാർ, രണ്ട് സ്ഥിരം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ, അമേരിക്കയിലടക്കം ഓഫിസുകൾ
നിലവിൽ 250 ജീവനക്കാരാണ് നവാൾട്ടിനുള്ളത്. ഇതിൽ 150 പേരും എഞ്ചിനിയറുമാരാണ്. ബാക്കി നൂറ് പേർ മറ്റ് മേഖയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നു. കളമശ്ശേരിയിലാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ, പാണാവള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിയുള്ള ബോട്ട് നിർമാണ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നിലവിൽ ഉത്തർ രപദേശിലെ അയോധ്യയിൽ ഒരു ബോട്ട് നിർമാണ യൂണിറ്റുണ്ട്. വലിയ ബോട്ട് റോഡ് മാർഗം അവിടെ എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് താൽക്കാലികമാണെന്ന് മാത്രം. രാജ്യത്തെ ഓഫിസുകൾക്ക് പുറമേ യുഎസ്, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
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