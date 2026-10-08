ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു; നാട്ടികയിലെ ടോൾ പിരിവ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു
ദേശീയപാതയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ - കാപ്പിരിക്കാട് റീച്ചിൽ സർവീസ് റോഡുകളുടെയും പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെയും നിർമാണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല
Published : October 8, 2026 at 11:45 AM IST
തൃശൂർ: ദേശീയപാത 66ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് നാട്ടിക ടോൾ പ്ലാസയിൽ ആരംഭിച്ച ടോൾ പിരിവ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ നിർദേശിച്ചു. ടോൾ പിരിവിനെതിരെ നാട്ടുകാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ.
കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമായി
ദേശീയപാതയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ - കാപ്പിരിക്കാട് റീച്ചിൽ സർവീസ് റോഡുകളുടെയും പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെയും നിർമാണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ചാവക്കാട്, ചേറ്റുവ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ പാലങ്ങളുടെ പണിയും ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയാൽ മേഖലയിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തൃശൂർ കലക്ടറും പൊലീസും സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടോൾ പിരിവ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് (എൻ.എച്ച്.എ.ഐ) മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്.
പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇളകിമറിഞ്ഞ് നാട്ടിക
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെയാണ് നാട്ടികയിൽ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കാനിരുന്നത്. എന്നാൽ, നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാതെ ടോൾ പിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. തൃശ്ശൂർ റൂറൽ പോലീസ് ഒരുക്കിയ സുരക്ഷ സന്നാഹങ്ങളെ മറികടന്ന് കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഒന്നടങ്കം ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് മുന്നേറിയ പ്രതിഷേധക്കാർ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നിട്ട് വാഹനങ്ങൾ സൗജന്യമായി കടത്തിവിട്ടു.
സമരക്കാരെ ബലംപ്രയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ചില പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാന് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നേതാക്കളും സമരക്കാരും ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിരോധിച്ചു. ഇതോടെ ടോൾ പ്ലാസ പരിസരം പൂർണമായും സമരക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി.
സമരം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു
സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം വന്നതോടെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിന് അയവുവന്നത്. ദേശീയപാത 66 പൂർണമായും യാത്രാസജ്ജമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടോൾ പ്ലാസ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് സമരക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് സമരം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ഇത് സമരം ചെയ്ത മുഴുവൻ നാട്ടുകാരുടെയും വിജയമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും മാസങ്ങൾ ഇനിയും വേണ്ടിവരും പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ടോൾ പിരിവ് നടത്താൻ നീക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം.
ടോൾ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
കാർ, ജീപ്പ്, വാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 120 രൂപയാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ടോൾ നിരക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് തന്നെ മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 180 രൂപ നൽകണം. മിനി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 195 രൂപയും (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 290 രൂപ), ബസ്, ട്രക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് 405 രൂപയുമാണ് (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 610 രൂപ) നിരക്ക്. ടോൾ പ്ലാസയുടെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് പ്രതിമാസം 360 രൂപയുടെ പാസ് നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കാതെയുള്ള ഈ കൊള്ളയടിക്കെതിരെയാണ് ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
Also read:സ്പാകളുടെ മറവിൽ സെക്സ് റാക്കറ്റും തട്ടിപ്പും; കർശന നടപടിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല