സിപിഐയിൽ 'പേയ്മെന്റ് സീറ്റ്' വിവാദം; സീറ്റ് ഗീത ഗോപിക്ക്, നാട്ടികയില് പോരാട്ടമുറപ്പിച്ച് സിറ്റിങ് എംഎല്എ സി.സി. മുകുന്ദൻ
മുകുന്ദൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നീക്കങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
Published : March 9, 2026 at 10:30 AM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സിപിഐയിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലി ഉടലെടുത്ത പൊട്ടിത്തെറി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നാട്ടികയിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ സി.സി. മുകുന്ദൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നീക്കങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
ഗീത ഗോപിയെ നാട്ടികയിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ 'പേയ്മെന്റ് സീറ്റ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുകുന്ദൻ, താൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. പാർട്ടിക്കായി പണം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രം മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ.സി. വേണുഗോപാലും സി.സി. മുകുന്ദനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സിപിഐയുമായി തെറ്റിനിൽക്കുന്ന മുകുന്ദനെ യുഡിഎഫ് പാളയത്തിലെത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകാനോ ഉള്ള സാധ്യതകളാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പരിശോധിക്കുന്നത്.
തൃശൂരിലെ സിപിഐയുടെ ഉറച്ച കോട്ടകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ മുകുന്ദനെപ്പോലൊരു ജനകീയ നേതാവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് യുഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അതേസമയം, ബിജെപി നേതൃത്വവും മുകുന്ദനെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തെത്തിക്കാൻ സജീവമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണിയിലെ വിഭാഗീയത വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ മുകുന്ദന്റെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'പേയ്മെന്റ് സീറ്റ്' വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഐ നേതാവുമായ ഗീത ഗോപി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ ലക്ഷ്യമെന്നും മറ്റ് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി മറുപടി നൽകുമെന്നും, രണ്ടു തവണ തന്നെ നെഞ്ചേറ്റിയ നാട്ടികയിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്തവണയും തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നാട്ടികയിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ സി.സി. മുകുന്ദൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സിപിഐയിൽ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. മോശം പ്രകടനം നടത്തിയ ഗീത ഗോപിയെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, അവർക്ക് പാർട്ടിക്കായി പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാലാണ് സീറ്റ് നൽകിയതെന്നുമാണ് മുകുന്ദന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. പാർട്ടിക്കായി പണം പിരിച്ചുനൽകാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും, സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഗീത ഗോപിക്ക് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സിപിഐയിലെ വിഭാഗീയത കാരണമാണ് താൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് സി.സി. മുകുന്ദൻ തുറന്നടിച്ചു. ചേർപ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ വിഭാഗീയതയുണ്ട്. മറ്റു എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം രണ്ട് തവണ മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം പാർട്ടി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന കർക്കശ നിലപാടിലാണ് സി.സി. മുകുന്ദൻ.
