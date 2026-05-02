ETV Bharat / state

തീരദേശത്ത് തീപ്പൊരി പാറും പോരാട്ടം; നാട്ടിക ആർക്കൊപ്പം?

തൃശൂരിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാട്ടിക, പട്ടികജാതി (SC) സംവരണ മണ്ഡലമാണ്. അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലം, തനതായ തീരദേശ സംസ്കാരവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും പുലർത്തുന്ന ഒന്നാണ്

Nattika assembly constituency (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പൊതുവേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന മണ്ഡലമാണ് നാട്ടിക. മുന്‍ മന്ത്രി കൃഷ്‌ണൻ കണിയാമ്പറമ്പില്‍ മൂന്നു തവണയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍ രണ്ടു തവണയും ജയിച്ച മണ്ഡലം.

മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയത്തില്‍ നാട്ടിക, വലപ്പാട്, തളിക്കുളം, അന്തിക്കാട്, അവിണിശ്ശേരി, ചാഴൂര്‍, ചേര്‍പ്പ്, പറളം, താന്ന്യം പഞ്ചായത്തുകള്‍ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാണ് നാട്ടിക മണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ടത്. അതിനുശേഷം നടന്ന മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐയാണ് നാട്ടികയില്‍ ജയിച്ചത്. സിപിഐയിലെ രണ്ടു ടേം വ്യവസ്ഥ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കിയപ്പോള്‍ 2011 ലും 2016 ലും ജനപ്രതിനിധിയായ ഗീതാ ഗോപിയെ 2021 ല്‍ മാറ്റുകയായിരുന്നു. പകരം സി. സി. മുകുന്ദനെ സിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കി. അതേ സിസി മുകുന്ദന്‍ പാര്‍ട്ടി തന്നെ തഴയുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് എംഎല്‍എ സ്ഥാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിപിഐക്കും ഇടതു മുന്നണിക്കും ഉറച്ച സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമെന്ന നിലയില്‍ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുമായിരുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു നാട്ടിക. മണ്ഡലത്തില്‍ മുന്‍ പരിചയമുള്ള ഗീതാ ഗോപിയെ സിപിഐ വീണ്ടും അങ്കത്തിനിറക്കിയപ്പോള്‍ സിസി മുകുന്ദന്‍ ബിജെപി ടിക്കറ്റിലും മല്‍സരിച്ചു. അതാണ് നാട്ടികയിലെ പോരാട്ടത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

പുതിയ അതിരുകളോടെയുള്ള നാട്ടികയില്‍ ഗീതാ ഗോപി ആദ്യ മല്‍സരത്തിനിറങ്ങിയ 2011 ല്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 16054 വോട്ടിന്‍റേതായിരുന്നു. 2016 ല്‍ ഗീതാ ഗോപി അത് 26777 ആക്കി ഉയര്‍ത്തി. 2021ല്‍ സിസി മുകുന്ദന്‍ ഭൂരിപക്ഷം 28431 ആക്കി ഉയര്‍ത്തി. 2021 ല്‍ സിസി മുകുന്ദന്‍റെ എതിരാളിയായിരുന്ന അഡ്വ. സുനില്‍ ലാലൂര്‍ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ മല്‍സരിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞടുപ്പുകളിലായി സിപിഐയുടെ വോട്ട് നാട്ടികയില്‍ 64555 (2011), 70218(2016) 72930 (2021) എന്നിങ്ങനെ ഉയരുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫിന്‍റെ വോട്ടാകട്ടെ മൂന്ന് തവണയും താഴോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. 2011 ല്‍ വികാസ് ചക്രപാണിയെന്ന സ്വതന്ത്രനെ നിര്‍ത്തി നേടിയ 48501 വോട്ട് 2016 ല്‍ 43441 വോട്ടായി. 2021 ല്‍ 44499 വോട്ടായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്. അതേസമയം 2016 ല്‍ ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മല്‍സരിച്ചതു മുതല്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ വോട്ട് നാട്ടികയില്‍ ഉയരുകയായിരുന്നു. 2016 ല്‍ ബിഡിജെഎസ് നേതാവ് ടിവി ബാബു 33650 വോട്ട് നേടിയത് 2021 ല്‍ ലോചനന്‍ അമ്പാട്ട് 33716 വോട്ടാക്കി ഉയര്‍ത്തി. ഇത്തവണ സിസി മുകുന്ദന്‍ തന്നെ മല്‍സരിക്കുമ്പോള്‍ ത്രികോണ മല്‍സരമാണ് നാട്ടികയില്‍ ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡല പരിധിയില്‍ നേടിയ 17397 വോട്ട് ലീഡ് 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് നിലനിര്‍ത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേടിയ 4706 വോട്ട് ലീഡ് ഇടതു മുന്നണിക്ക് നാട്ടികയില്‍ നിലനിര്‍ത്താനാകുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.

2024 ലെ ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നാട്ടികയില്‍ ലഭിച്ച 13945 വോട്ട് ലീഡാണ് ബിജെപി ക്യാമ്പിന് പ്രതീക്ഷ. വോട്ട് ഷെയറില്‍ 42.1 ശതമാനം നേടിയ സുരേഷ് ഗോപി നാട്ടികയില്‍ പിടിച്ചത് 66854 വോട്ടായിരുന്നു. സിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വി എസ് സുനില്‍കുമാറായിട്ടും നാട്ടികയില്‍ പിടിക്കനായത് 52909 വോട്ടു മാത്രമായിരുന്നു. യുഡി എഫിന്‍റെ വോട്ടും 38195 ലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. ആ കണക്കുകളിലേക്കാണ് സിസി മുകുന്ദന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വവുമായി ബിജെപി പ്രതീക്ഷകളോടെ മുന്നേറുന്നത്. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോയില്‍ പത്മജ വേണുഗോപാലിനും സുരേഷ് ഗോപിക്കുമൊപ്പം സിസി മുകുന്ദനും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു സാധാരണ മണ്ഡലമെന്നതില്‍ നിന്ന് മാറി നാട്ടിക ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.