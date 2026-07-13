പത്തു വർഷത്തെ സ്നേഹക്കൂട്ട്; ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച സരസു ഇനി കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ നോവുന്ന ഓർമ്മ
വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത നേരംനോക്കി കാത്തിരുന്ന് സീബ്രാ ലൈനിലൂടെ മാത്രം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്ന സരസു കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായയാണ്
Published : July 13, 2026 at 5:30 PM IST
കാസർകോട്: അശ്രദ്ധമായി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട്. നാട്ടുകാർ അവളെ സ്നേഹത്തോടെ സരസു എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ തെരുവ് നായ എന്ന പേരിൽ നിന്നും സരസു എന്ന പേരിൽ നായ വളർന്നു. വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി കാത്തിരുന്ന് സീബ്രാ ലൈനിലൂടെ മാത്രം റോഡ് കുറുകെ കടക്കുന്നതായിരുന്നു സരസുവിൻ്റെ ശൈലിയെന്നു നാട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യവും ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സരസുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആയിരുന്നു.
ഒരു നായ എന്നതിലുപരി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു സരസു. സരസുവിനെ കാണുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ അവളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയും, അവൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും. അതിനുള്ള നന്ദി അവൾ വാലാട്ടി കാണിക്കും. അത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെ നാട്ടുകാർ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സരസു വിടപറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും അവളെ സ്നേഹത്തോടെ യാത്ര അയച്ചു.അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ സരസു വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് കൊവ്വൽപള്ളിയിലെ നാട്ടുകാർ പൂക്കളർപ്പിച്ചും സംസ്കാരം നടത്തിയും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
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നാടിൻ്റെ കാവൽക്കാരിയുടെ ചിത്രം നാട്ടുകാരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റേറ്റസുകളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗ്രാമം അവളെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സരസുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇനിയും അവളെ സ്നേഹിക്കും.പത്തു വർഷത്തിലധികമായി സരസു കൊവ്വൽപള്ളിയിലുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നു. ആരു കണ്ടാലും സരസുവിന് ഭക്ഷണം നൽകും. പരിചയമുള്ളവർ അടുത്തെത്തിയാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒപ്പംകൂടും.
ഇതുവരെ ഒരാളെപ്പോലും സരസു ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. മന്നിയോട്ട് ക്ഷേത്രപരിസരത്തും സരസുവിൻ്റെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമുണ്ട്. ടൗണിലെ പെട്ടിക്കടയുടെ അടിയിൽ സരസുവിനെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ നാട്ടുകാർ നഗരസഭാ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ സരസുവിനെ മറവുചെയ്തു. പിന്നീട് സരസുവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കൊവ്വൽപള്ളിയിലെ പൊതുജനങ്ങൾ ടൗണിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
സരസു എന്ന നായയുടെ ഓർമ്മയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗ്രാമം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി തെരുവ് നായകളെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും തെരുവുനായകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി തെരുവുനായകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട്.
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