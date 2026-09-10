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വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ മിഥിലാജിന് നാടിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വിട; ഭൗതികശരീരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഖബറടക്കി

ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് സൈനിക സേവനത്തിനിടെ മിഥിലാജിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

SOLDIER MITHILAJ SOLDIER DIED IN BHOPAL SOLDIER DIED HEART ATTACK NATION TRIBUTE TO MITHILAJ
Tribute to soldier Mithilaj (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:56 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഭോപ്പാലിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ആർമി എഎസ്‌സി ബറ്റാലിയൻ നോൺ കമ്മീഷൻ്റ് ഓഫീസറായ കാരശ്ശേരി കാരമൂല സ്വദേശി മിഥിലാജിന് ജന്മനാട് കണ്ണീരോടെ വിട ചൊല്ലി. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു നാടിൻ്റെ വീരപുത്രൻ്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ.

SOLDIER MITHILAJ SOLDIER DIED IN BHOPAL SOLDIER DIED HEART ATTACK NATION TRIBUTE TO MITHILAJ
മിഥിലാജിന് നാടിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വിട (ETV Bharat)

ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് മിഥിലാജിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം നെല്ലിക്കാപറമ്പിൽ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാരമൂല ആസാദ് യു പി സ്‌കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചു. നാടിൻ്റെ വീരപുത്രനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്‌കൂളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

SOLDIER MITHILAJ SOLDIER DIED IN BHOPAL SOLDIER DIED HEART ATTACK NATION TRIBUTE TO MITHILAJ
വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ മിഥിലാജ് (ETV Bharat)

മേജർ റിനൂബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ സി കെ കാസിം, കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജി. അബ്‌ദുൽ അക്ബർ തുടങ്ങി നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

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രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും പൂർത്തിയാക്കി ഭൗതികശരീരം കാരമൂല ജുമാ മസ്‌ജിദ് ഖബറിസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി. ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് സൈനിക സേവനത്തിനിടെ
മിഥിലാജിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്.

SOLDIER MITHILAJ SOLDIER DIED IN BHOPAL SOLDIER DIED HEART ATTACK NATION TRIBUTE TO MITHILAJ
മിഥിലാജിന് നാടിൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വിട (ETV Bharat)

ഉടൻ തന്നെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. തുടർന്ന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട്ട് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞാലി, ആമിന എന്നിവരാണ് മിഥിലാജിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ ഹന്നതസ്‌നിം, മക്കൾ അഹമ്മദ് മാസിൻ, മിൻസാ ഫാത്തിമ. സഹോദരങ്ങൾ മിൻഹാജ്, അഞ്ജു ഫാത്തിമ.

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TAGGED:

SOLDIER MITHILAJ
SOLDIER DIED IN BHOPAL
SOLDIER DIED HEART ATTACK
NATION TRIBUTE TO MITHILAJ
TRIBUTE TO SOLDIER MITHILAJ

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