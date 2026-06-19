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ഒരു പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസിന് കീഴിൽ അഞ്ച് വായനശാലകൾ; 70 വർഷത്തേ പഴക്കം, ദി ലൈബ്രറി വില്ലേജ് ഇൻ വാണിയംകുളം

കാലം ഡിജിറ്റലായിട്ടും തലമുറകളായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മാന്നനൂരിലെ ആ അഞ്ച് അറിവുകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്...

PALAKKAD LIBRARIES IN KERALA NATIONAL READING DAY 2026 VAYANA DINAM 2026
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 4:28 PM IST

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പാലക്കാട്: വായിച്ചാൽ വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും' എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വരികൾ നെഞ്ചിലേറ്റാത്ത മലയാളികളില്ല. എന്നാൽ വായനയെ വെറുമൊരു വരിയിൽ ഒതുക്കാതെ, തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടയാളമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു നാടുണ്ട് പാലക്കാട് വാണിയംകുളത്ത് മാന്നനൂർ ഗ്രാമം. ഈ വായനാദിനത്തിൽ മാന്നനൂരിന് പറയാനുള്ളത് ലോകത്തെവിടെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു അപൂർവ്വ കഥയാണ്.

വാണിയംകുളത്തെ ലൈബ്രറികളുടെ വിശേഷം (ETV Bharat)

വെറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ, തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വായനശാലകൾ. കാലം ഡിജിറ്റലായിട്ടും തലമുറകളായി ഈ അഞ്ച് അറിവുകേന്ദ്രങ്ങളെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മാന്നനൂരിലെ ആ അഞ്ച് വായനശാലകളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്... മാന്നനൂർ തപാൽ ഓഫിസിന് കീഴിലാണ് ഈ അഞ്ച് വായനശാലകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പറവും തലമുറകളായി ഈ സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രത്തെ സംരക്ഷിച്ച പോരുന്നത് ആ നാടിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്.

വായനശാലയുടെ ഗ്രാമം

ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്നോ വാണിയംകുളത്തോ നിന്നോ ബസിലോ ഓട്ടോയിലോ കയറി വായനശാലയ്ക്ക്‌ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ യാത്രക്കാർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടുപോകും. കാരണം ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് കിലോ മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വായനശാലകളാണ്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റേ പേര് പോലും വായനശാലയെന്നാണ്. വെള്ളിയാട് ഉദയ ഗ്രാമീണ വായനശാല, മഹാത്മജി സ്‌മാരക വായനശാല, നിള വായനശാല, ഗ്രാമോദയ വായനശാല, വാമനൻ സ്‌മാരക യുവജന കലാസമിതി വായനശാല എന്നീ പേരുകളിലാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്.

PALAKKAD LIBRARIES IN KERALA NATIONAL READING DAY 2026 VAYANA DINAM 2026
വാണിയംകുളത്തെ ലൈബ്രറികൾ (ETV Bharat)

അര നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞവയാണ് ഇവയെല്ലാം. കാലം മാറുമ്പോഴും വായനശാലയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. വൈക്കോൽ മേഞ്ഞും മണ്ണുകട്ട കൊണ്ടു ചുമർ കെട്ടിയും ചുള്ളിക്കമ്പുകൊണ്ടു ജാലകമൊരുക്കിയും യുവാക്കൾ വായനശാലയുണ്ടാക്കിയ കാലം ആളുകൾ ഓർക്കുന്നു. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പുസ്‌തകങ്ങളും രണ്ട് ദിനപത്രങ്ങളും മാസികകളുമായി തുടക്കം. ചെറുപ്പക്കാരിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്‌ഥാനമായി അതു പതിയെ വളർന്നു.

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വായനയുടെ പഴയ ആ പ്രതാപകാലം ഏതുവിധേനയും തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്‌ഞയുമായി ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്കൊപ്പം ഭാവി പ്രതീക്ഷയായ ഒരുപറ്റം കുരുന്നുകളും. 1948 ലാണ് മാന്നനൂർ മഹാത്മജി സ്‌മാരക വായനശാലക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിലധികം പുസ്‌തകങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഇവിടെയുണ്ട്. വർഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളും, ആഘോഷങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളെ മികവുറ്റതാക്കി.

PALAKKAD LIBRARIES IN KERALA NATIONAL READING DAY 2026 VAYANA DINAM 2026
വാണിയംകുളത്തെ ലൈബ്രറി (ETV Bharat)

കുറെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വായനശാലയാണിത്. ഇപ്പോഴും നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും വായനശാല ഇത്രയും ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് മഹാത്മജി സ്‌മാരക വായനശാലയിലെ ലൈബ്രേറിയൻ പറയുന്നത്.

ഒർമ്മയിലെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം

2019 ൽ വായനശാല നവീകരിച്ചു. 1973 ലാണ് വെള്ളിയാട് വായനശാല സ്ഥാപിതമായത്. വെള്ളിയാട് തന്നെയുള്ള പരേതനായ രാഘവൻ എഴുത്തശ്ശൻ വാടകയില്ലാതെ സൗജന്യമായി നൽകിയ ഒരു പീടിക മുറിയിലാണ് വായനശാലയുടെ ആരംഭം. യുവാക്കളുടെ ക്ലബ്, വനിതാവേദി, വയോജന ക്ലബ് എന്നിവയും വായനശാലയുടെ കീഴിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

മാന്നനൂർ നിള വായനശാലയും ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ്. നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയിൽ ശേഖരിച്ച തുക കൊണ്ട് വായനശാല നവീകരിച്ച് മികവുറ്റതാക്കി. 2018 ആഗസ്‌റ്റ് 16 ന് ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നിള വായനശാലയിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അത് ഇന്നും ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലായി വായനശാലയുടെ മുന്നിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മാന്നനൂർ ഗ്രാമോദയ സോഷ്യൽ ക്ലബ് വായനശാലയിലും നൂറിലധികം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട്. പതിനായിര കണക്കിന് പുസ്‌തകങ്ങളോടെ ത്രാങ്ങാലി വാമനൻ സ്‌മാരക യുവജന കലാസമിതി വായനശാലയിലും ലൈബ്രറി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ പാതകളിലൂടെ ചില സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഓടുന്നുണ്ട്. കാലം മാറുമ്പോഴും വായനശാലയുടെ പേരിൽ സ്ഥലം ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വായനാദിനമായ ഇന്ന് മുതൽ വായനാവാരാഘോഷ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഈ വായനശാല ഗ്രാമം.

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PALAKKAD
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