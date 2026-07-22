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'ഈ പുഴയും കുളിർകാറ്റും മാഞ്ചോടും മലർക്കാവും'; മാവും മാമ്പഴവും സമൃദ്ധം, വഴിയോരത്ത് മധുരം വിതറി സ്നേഹക്കൂട്ടായ്‌മ

പാലത്തര പഴയ ദേശീയപാതയോരത്ത് 60 ഓളം നാട്ടുമാവുകളുടെ നാട്ടു മാന്തോപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു.

National Mango Day Payyanur College mango PLANT PLANTED mango tree
Mango saplings were planted (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 8:00 PM IST

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കണ്ണൂർ: 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ വാഹനങ്ങൾ ചീറി പായുന്ന പുക തുപ്പുന്ന പഴയ ദേശീയ പാത. പക്ഷെ ഇന്ന് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നടന്നു പോകാൻ പാകത്തിലുള്ള റോഡാണ്. പാലത്തര വലിയ പള്ളിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടിയായിരുന്നു നേരത്തെ ദേശീയപാതയുണ്ടായിരുന്നത്. 20 വർഷം മുമ്പ് ദേശീയപാതയുടെ ഗതി മാറ്റിയതോടെയാണ് മോർണിങ് വാക്കിനുൾപ്പടെ പറ്റുന്ന ഇടമായി ഇവിടം മാറിയത്.

600 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള പഴയ ദേശീയപാത ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക റോഡ് ആയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദേശീയ മാമ്പഴ ദിനത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്നേഹ മനസുകൾ റോഡിൻ്റെ മുഖചായ തന്നെ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നാലെ റോഡരികിൽ മാവിൻ തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയത്തിൽ എത്തി.

ഡോ എം കെ രതീഷ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് തണൽ ഒരുക്കാനും മധുരം നുണയാനുമായി ഭാവിയെ കൂടി ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ദൗത്യം ഇവർ ഏറ്റെടുത്തത്. സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, പയ്യന്നൂർ കോളജ് ബോട്ടണി പിജി വിഭാഗം, എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ്, കുഞ്ഞിമംഗലം മാങ്ങ കൂട്ടായ്‌മ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്, പാലത്തര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയെ സംയുക്തമായി പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് നാട്ടുമാവിൻ തൈകൾ നട്ടത്.

National Mango Day Payyanur College mango PLANT PLANTED mango tree
മാവിൻ തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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രുചിയിലും നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും അന്യം നിന്നു പോകുന്ന നാടൻ മാവുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മാന്തോപ്പ് ഒരുക്കുന്നത്. നിരവധി നാട്ടു മാവുകളും നിലവിൽ വിപണിയിൽ ഉള്ളതുമായ എല്ലാത്തരം മാവിൻ തൈയ്‌കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുഞ്ഞിമംഗലം കടുക്കാച്ചി. ചെനയൻ, ചേരിയൻ,പഞ്ചാര, കപ്പക്കായി,ശർക്കര കട്ടി, കോട്ടൂർ കോണം, തുടങ്ങിയ മാവിൻ തൈകളാണ് പ്രധാനമായും നടുന്നതെന്ന് ഡോ എംകെ രതീഷ് പറഞ്ഞു.

ഏതാണ്ട് 60 ഓളം ചെടികൾ ആണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ച് പിടിച്ചത്.നട്ടുകഴിഞ്ഞ മാവിൻ തൈകളെ സംരക്ഷിക്കാനും വളപ്രയോഗം നടത്താനും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

National Mango Day Payyanur College mango PLANT PLANTED mango tree
മാവിൻ തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മാമ്പഴങ്ങളുടെ നാട്

മാങ്ങകൾക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണ് കണ്ണൂർ. നാട്ടുമാവിൻ്റെ രുചിയും നാട്ടുമാവിൻ്റെ സമൃദ്ധിയും കടലു കടന്നും ഇന്നും പേരുകേട്ടതാണ്. കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ മാമ്പഴങ്ങൾ ഇവയാണ്.

  • കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാങ്ങ: കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൗമസൂചിക പദവി (GI Tag) ലഭിച്ച മാമ്പഴമാണിത്. 'നമ്പ്യാർ മാങ്ങ' എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. നല്ല മധുരവും സുഗന്ധവുമുള്ള ഈ മാങ്ങ നാടൻ രീതിയിൽ പഴുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക രുചിയാണ്.
  • കണ്ണപുരം മാങ്ങ: ഒരേ പ്രദേശത്തുനിന്ന് 200-ലധികം നാടൻ മാവിനങ്ങളെയാണ് കണ്ണപുരത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കുറുവക്കാവ് എന്ന സ്ഥലം സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് 'ഇൻഡിജനസ് മാംഗോ ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയ' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ചന്ദ്രക്കാരൻ: വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും അതിമധുരവും നല്ല സുഗന്ധവുമുള്ളതുമായ മാങ്ങയാണിത്.
  • മൂവാണ്ടൻ: കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
  • കുഞ്ഞിമംഗലം മാങ്ങ & വടക്കുംഭാഗം മാങ്ങ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാടൻ ഇനങ്ങളാണ്.

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